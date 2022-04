Allgäuer Festwoche: Absage der Bierzeltbetreiber

Die Festwirte sehen in der Durchführung der Allgäuer Festwoche offenbar ein zu großes finanzielles Risiko. Bei einem durch Oberbürgermeister Thomas Kiechle kurzfristig einberufenen Treffen zeigten sich Festwochenbeauftragter Hans-Peter Hartmann, Zweiter Bürgermeister Klaus Knoll, Stadtrat Helmut Berchtold als ÖPNV-Verantwortlicher und Festwochenchefin Martina Dufner vom Rückzieher der Festzeltwirte überrascht.

Wie die Stadt weiter mitteilt, halten alle Beteiligten am Ziel einer attraktiven Allgäuer Festwoche 2022 fest. Am Konzept werde weiterhin mit Hochdruck gearbeitet und in der Sondersitzung des Werkausschusses in wenigen Wochen präsentiert.

In der Pressemitteilung der Stadt wird OB Thomas Kiechle mit den Worten zitiert: "„Wir freuen uns alle auf die Allgäuer Festwoche 2022. Es ist sowohl in Politik als auch Verwaltung wieder eine Einheit zu spüren, die Grundlage ist für eine erfolgreiche Allgäuer Festwoche 2022. Auch zahlreiche Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen aus der Stadt und dem gesamten Allgäu bestärken uns in der Überzeugung an der Traditionsmarke Allgäuer Festwoche nicht nur festzuhalten, sondern auch für die Zukunft fit zu machen. Die aktuellen Diskussionen sind Ansporn und zugleich Chance“.

