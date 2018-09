Allgäuer erhalten "Piefke"-Schmähbriefe aus Tirol

Entsprechende Meldungen von Betroffenen sind bei der Polizei in Reutte eingegangen. Ein Sprecher des Bezirkspolizeikommandos in Reutte bestätigte, dass bisher "10 bis 15 Fälle" bekannt seien, in denen ein gedrucktes Blatt Papier an Fahrzeugen mit deutschem Kennzeichen hinterlassen wurde - mit folgendem Text:

"Piefke bleib zuhause. 1. Ihr habt eh kaum Geld zum Ausgeben und bringt nur billige und ungesunde Lidl-Brotzeit mit. Vor allem die Allgäuer und andere Grenzgänger. 2. Wir brauchen und wollen euch Deutsche in Tirol / Österreich nicht!! Merkt ihr das nicht!? Ihr verursacht bei uns im Land nur Lärm, Staus, Müll, Dreck, und schlechte Laune. Wir mögen euch wirklich nicht! Kapiert das doch endlich." Auszug aus dem Schmähbrief

Keine Straftat

Laut des Polizeisprechers erfüllen die Schriebe "keinen Straftatbestand". Dennoch sei man auf der Suche nach der Person, um die wenig schmeichelhafte Flugblattaktion möglichst schnell zu unterbinden.