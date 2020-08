Allgäuer CleanUp-Teams sammeln rund eine Tonne Müll

Von Freitag bis einschließlich Sonntag waren mehr als 500 ehrenamtliche Müllsammler in Kleingruppen in den Allgäuer Alpen unterwegs. In den Bergen, an Seen, in Parks, vom Wertachufer bei Marktoberdorf im Norden bis hinein ins Kleinwalsertal im Süden klaubten die Müll-Teams Abfall auf.

Computer und Bildschirm liegen in der Iller

Darunter befanden sich unter anderem Schuhsohlen, Zigarettenstummel und Plastikflaschen, aber auch Kosmetikartikel oder die Verpackung von Müsliriegeln. Ein Teilnehmer sammelte alleine in drei Stunden 60 bis 70 Kilo Abfall. Ein Team fand in der Iller bei Kempten sogar einen kompletten Computer mit Bildschirm.

Helfer sammeln mindestens eine Tonne Müll

Der Zuspruch der Müllsammler war laut Martin Säckl aus dem Organisationsteam enorm, dreimal so viele Menschen als im vergangenen Jahr gingen demnach am Wochenende auf die Suche. Säckl zufolge ist der Container wieder bis oben hin voll, die Menge aus dem Vorjahr werde sicherlich erreicht werden. Damals war eine Tonne Abfall zusammengekommen. Wie viel Müll die Teams genau zusammengetragen haben, wird im Laufe der Woche bekannt gegeben - dann wird gewogen.