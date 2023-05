Allgäuer Brauerin zur bayerischen Bierkönigin gekürt

Sie ist 24 Jahre jung und kommt aus dem Oberallgäuer Ort Weitnau – Mona Sommer hat sich am Donnerstagabend im Finale gegen fünf weitere Konkurrentinnen durchgesetzt und darf sich nun bayerische Bierkönigin nennen. Sommer selbst ist gelernte Brauerin und Mälzerin.

Spitzenreiterin von Anfang an

Schon nach dem Onlinevoting über den bayerischen Brauerbund hatte sie in Führung gelegen. Am Donnerstag holte sie schließlich die letzten Punkte in der Jurywertung und einer Publikumsabstimmung. Das Finale fand im Münchner Löwenbräukeller statt.

Job muss erstmal zurückstecken

Als bayerische Bierkönigin muss sie nun das heimische Bier und die Brauereien im In- und Ausland vertreten, erzählt sie im Gespräch mit dem BR-Studio Schwaben. Ihre Vorgängerinnen hatten um die 150 Termine pro Amtszeit zu bewerkstelligen. So wird sie zum Beispiel die Oktoberfesteröffnung in der bayerischen EU-Vertretung in Brüssel begleiten, zur Grünen Woche nach Berlin fahren oder auch die Reisedelegation der EU-Kommission und des bayerischen Landwirtschaftsministers bereichern.

Mona Sommer hofft dennoch, zumindest hin und wieder an ihrer Arbeitsstelle aufzutauchen und quasi nebenbei selbst noch brauen zu können.

Die 24-jährige Oberallgäuerin ist nicht die erste Bierkönigin aus Schwaben, schon 2018 war Johanna Seiler aus Appetshofen im Landkreis Donau-Ries gekürt worden.