Allgäuer Bio-Bauer erobert Youtube

Strohballen fahren, Gülle ausbringen, Bäume fällen: Martin Grimm aus Oberstaufen dokumentiert seinen Alltag als Landwirt in Youtube-Videos. Im Schnitt stellt der Biobauer jede Woche einen neuen Film ins Netz. Sein Ziel: den Verbrauchern die Landwirtschaft näherbringen. "Es ist heutzutage doch so: Man ist ein bisschen von der Landwirtschaft weggekommen", meint er. Das will er mit seiner kleinen Kamera ändern.

Youtube-Abonnenten kommen zum Urlaub auf den Bauernhof

Der Plan geht offenbar auf: Grimms Youtube-Kanal hat mittlerweile mehr als 8.000 Abonnenten, seine Videos werden bis zu 50.000 Mal geklickt und fleißig kommentiert. Über Werbeeinnahmen in seinem Kanal hat der Landwirt seine Kameraausrüstung schon refinanziert. Zugleich sind die Videos eine gute Werbung für seine Ferienwohnungen am Hof: Manche Gäste haben erst Grimms Youtube-Videos angesehen, dann seine Homepage besucht und schließlich Urlaub auf dem Bauernhof gebucht.