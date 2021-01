Allgäuer Bergwacht rät wegen Lawinengefahr von Skitouren ab

Vor Mitte nächster Woche ist nicht mit Entwarnung zu rechnen

In den vergangenen Tagen hatte es bis auf über 1.800 hinauf Meter geregnet. Allein am Donnerstag und Freitag habe es in Oberstdorf und in den umliegenden Seitentälern 30 bis 50 Lawinenabgänge gegeben. Da ab heute Nachmittag und auch in den kommenden Tagen weitere Niederschläge zu erwarten seien, rechne er auch mit keiner schnellen Entspannung der Situation, so Berktold weiter. "Frühestens ab kommenden Mittwoch", so die Prognose des Lawinenexperten, werde sich die Schneedecke wieder stabilisieren.

Lawinengefahr wird als "erheblich" eingestuft

Der Lawinenwarndienst Bayern stuft die Lawinengefahr in den Allgäuer Bergen derzeit auf Warnstufe 3 als "erheblich" ein. Zahlreiche Straßen und Wanderwege in und um Oberstdorf, aber auch im gesamten Ober- und Ostallgäu, sind deshalb momentan gesperrt. Aufgrund der schlechten Wetterprognose für den heutigen Samstag sind auch nur vergleichsweise wenig Leute unterwegs, die Parkplätze sind weitgehend leer, aktuell sind hauptsächlich Menschen aus der Region zu sehen.

Die Lawinenkommission ist eine Runde von Experten unter anderem von den Bergwachten, die jeden Tag aktuell die Lawinengefahr einschätzt.