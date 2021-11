Allgäuer Bergbahnen fürchten Corona-Regel-Chaos

Viel Klärungsbedarf gibt es zurzeit bei den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen im Allgäu (OK Bergbahnen). Welche Corona-Regeln gelten wo? Und wann dürfen die Skigebiete öffnen? Besonders kompliziert ist die Situation, weil die Bergbahnen länderübergreifend operieren.

Skisaison in Deutschland soll wie geplant starten

Was die Skigebiete in Deutschland betrifft, laufen die Vorbereitungen auf die Winter- und Skisaison weiter wie geplant, sagt Jörn Homburg, Sprecher der OK Bergbahnen. An Nebelhorn und Fellhorn soll der Skibetrieb am 10. Dezember mit einem umfangreichen Hygienekonzept starten. Unter anderem wird ein 2G-Nachweis – also genesen oder geimpft – ab 12 Jahren erforderlich sein.

Inzidenz könnte Saisonstart verhindern

Die sogenannte 1000er-Inzidenz-Regel könnte den Bahnbetreibern allerdings noch einen Strich durch die Rechnung machen: Infizieren sich im Landkreis Oberallgäu innerhalb von sieben Tagen mehr als 1000 Menschen pro 100.000 Einwohner, treten strengere Corona-Regeln in Kraft, und Sportstätten müssen schließen, beziehungsweise dürfen gar nicht erst öffnen. Derzeit liegt der Inzidenzwert dort bei etwa 800.

Österreich im Lockdown: Saisonstart verschoben

Unsicher ist auch, wann die Skigebiete auf österreichischer Seite öffnen dürfen. Der Start für die Kanzelwandbahn war für 3. Dezember geplant und wurde vorerst auf den 13. Dezember verschoben. In Österreich gilt seit dem 22. November ein 20-tägiger Lockdown. Allerdings gibt es wohl einen neuen Verordnungsentwurf, der das Skifahren trotz Lockdown erlaubt. Laut ORF müssen Skifahrer für die Benutzung der Seilbahnen einen 2G-Nachweis erbringen. Ungeklärt ist, ob auch die Gastronomie in den österreichischen Skigebieten öffnen darf.

Kritik an kurzfristigen Entscheidungen

Die OK Bergbahnen kritisieren die Politik für ihre kurzfristigen Entscheidungen: "Man hat in den vergangenen Monaten nichts dazugelernt", sagte Jörn Homburg dem BR. Die Auflagen bedeuteten hohen Organisationsaufwand. Eine weitere Saison ohne Skibetrieb könnte für manchen Liftbetreiber im Allgäu sogar das Aus bedeuten.