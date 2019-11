Allgäuer Alpen werden wieder zum Skigebiet

Nur ein paar kleine weiße Stellen in schattigen Lagen sind nach diesem Wochenende in Ofterschwang zu sehen, der Wintereinbruch lässt also weiter auf sich warten. Rainer Hartmann, Betriebsleiter der Bergbahn in Ofterschwang hat trotzdem alle Hände voll zu tun, damit alles steht, wenn der erste Schnee fällt.

Sicherheitsvorkehrungen für Skifahrer werden angebracht

Schon jetzt werden zum Beispiel die Sicherheitsmatten an den Stützen des Sessellifts angebracht. Sie werden an einen Sessel gehängt, auf den Berg gezogen, bei der entsprechenden Stütze abgeworfen und von den Mitarbeitern festgebunden. Die letzten trockenen Tage sind für diese Arbeit ideal, so Rainer Hartmann. Denn wenn der Boden erstmal mit Schnee bedeckt ist, wird es auch rutschiger und damit schwieriger, die Matten anzubringen.

Revision der Bergbahn dauert mehrere Wochen

Der Zeitplan in Ofterschwang ist eng. Bis Sonntag vor einer Woche war die Bahn noch im Sommerbetrieb. Der Umbau für die Skisaison muss jetzt schnell gehen. Drei bis vier Wochen ist die Bahn für die alljährliche Revision aber auf jeden Fall geschlossen. Überall am Berg wird während dieser Zeit unter Hochdruck gearbeitet.

Bei deutlichen Minusgraden wird beschneit

Im Optimalfall dauert es dann auch nur wenige Wochen, bis die Skifahrer Schlange stehen – je nachdem, wie sich die Temperaturen entwickeln. Denn sobald es weniger als minus drei Grad hat, kann das Skigebiet auch beschneit werden. Der Beschneiungsteich ist dafür gut gefüllt. Für Rainer Hartmann kann die Skisaison gar nicht früh genug beginnen: "Die Skifahrer sind wirklich heiß aufs Skifahren – umso eher wir in Betrieb gehen umso besser."