Allgäuer Alpen: Steinadler nach Verletzung wieder freigelassen

Im April hat ein Wanderer den verletzten Steinadler auf der Salmaser Höhe bei Oberstaufen entdeckt, das Tier hatte sich in einen Stacheldraht verfangen. Der Wanderer informierte die Polizei. Danach hat sich der Landesbund für Vogelschutz um den Greifvogel gekümmert und ihn in einer speziellen Tier-Pflegestation gesund gepflegt. Am 12. Juni haben die Tierschützer den Adler wieder freigelassen.

Endlich Freiheit - der Steinadler fliegt sofort los

Die Freilassung selbst verlief laut Mitteilung des LBV reibungslos. In einer Transportkiste für Greifvögel reiste der Steinadler in die Nähe seines Fundortes auf der Nagelfluhkette und flog nach der Öffnung sofort los. Auch der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer war dabei als der Adler freigelassen wurde: „Den majestätischen Steinadler wieder freizulassen, war ein spektakuläres Erlebnis. So nah an die Könige der Lüfte kommen selbst wir Naturschützer nur selten“. Adlers kann jetzt mittels Sender verfolgt

Der Adler kann jetzt mittels Sender verfolgt werden

Der Steinadler „Werner“, er wurde nach seinem Pfleger benannt, trägt jetzt einen Telemetrie-Sender mit dem der LBV und Interessierte seine Bewegungen genau verfolgen können. Die Steinadler-Telemetrie findet im Rahmen des Projektes „Icarus - Erdbeobachtung mit Tieren“ statt, eine internationale Kooperation zur Beobachtung von Tieren aus dem Weltraum.

Aufenthaltsort der jungen Steinadler im Allgäu noch unbekannt

Da der freigelassene Steinadler laut LBV noch ein Jungvogel und kein Reviervogel aus dem Allgäu ist, wird es interessant zu erfahren, wo er sich nach der Auswilderung aufhalten wird. Denn die Aufenthaltsorte der jungen Steinadler kennt der LBV noch nicht: „Mit dem besenderten jungen Steinadler erhoffen wir uns einen großen Wissenszuwachs über die Raumnutzung der Jungvögel“, sagt Brigitte Kraft vom LBV Schwaben. Interessierte können die Flugroute des Steinadlers nur über die kostenlose Animal Tracker-App von Icarus mitverfolgen.