Allgäuer Alpen CleanUP Days: Müllsammeln am Berg

Weg mit dem Müll aus den Bergen - Freiwillige langen hin: Ein Allgäuer Start-Up hat die Aktion unter dem Namen "CleanUp Days" ins Leben gerufen. Waren im letzten Jahr bei der Premiere noch rund 60 Gruppen beim Müllsammeln unterwegs, haben sich für dieses Jahr schon über 120 Teams angemeldet, die im gesamten Allgäu unterwegs sind. Wer mitmachen möchte, kann sich auch noch kurzfristig auf der Homepage der Patron Plasticfree Peaks zum Müllsammeln eintragen. Das soll verhindern, dass mehrere Teams am selben Ort aktiv werden.

1.000 Tonnen Müll im letzten Sommer

Die Teilnehmer können sich an 13 Ausgabestellen die passende Ausrüstung abholen. Sie erhalten neben Müllsäcken auch Handschuhe und Greifzangen. Bei der ersten Auflage der "CleanUp Days" im letzten Sommer sammelten die Teams über 1.000 Kilo Müll. Ein Team hatte allein 300 Kilo Müll zusammengetragen und musste für den Abtransport weitere Helfer dazuholen. Die Initiatoren der "CleanUp Days" dokumentieren die Sammelergebnisse, um über die Jahre auch ein Bild zu bekommen, wie sich die Situation in den Allgäuer Bergen in Sachen Müll entwickelt.