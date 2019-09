vor 17 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Allgäuer Abschied vom Sommer: Erster Viehscheid in Bad Hindelang

Es ist ein emotionaler Tag: Wenn in Bad Hindelang die ersten Kühe ins Tal zurückkehren, geht auch für Hirten und Bauern der Sommer zu Ende. Mit dabei ist im besten Fall die Dankbarkeit für eine Alp-Saison, in der kein Tier am Berg verunglückt ist.