Allgäu: Zwei Kinder sterben bei Traktorunfall in Balderschwang

Tödlicher Traktorunfall im Allgäu: Die beiden Getöteten, der zehn Jahre alte Junge und das 13-jährige Mädchen aus Österreich, waren in einem Transportcontainer an der Front des Traktors mitgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden hatten am Samstagabend zusammen mit zwei weiteren Kindern ebenfalls aus Österreich eine Ausfahrt gemacht. Der Unfallort im Bereich der Lenzenalpe in Balderschwang liegt direkt an der Grenze. In der Ladeschaufel saßen die beiden später getöteten Kinder und ein weiteres Zwölfjähriges Mädchen, das körperlich unverletzt blieb, aber schwerst traumatisiert ist. Am Steuer des Traktors saß ein 13-jähriger Junge, so die Polizei.

Ausfahrt endet für zwei Kinder tödlich

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Kempten fielen der Zehnjährige und das 13-jährige Mädchen aus bisher noch ungeklärter Ursache während der Fahrt aus der Ladeschaufel und wurden anschließend von dem Traktor überrollt. Offenbar konnte der junge Fahrer das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Kinder wurden dabei tödlich verletzt.

Ein Kind wurde nur leicht verletzt

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet, ein Gutachter zur weiteren Beurteilung herangezogen. Bei dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst, Bergwacht und Feuerwehr vor Ort.