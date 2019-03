Im Allgäu wird ein Jogger bei Sturm Bennet schwer verletzt

In Kempten ist beim Sturm am Montagabend ein Mann verunglückt. Wie die Polizei dem BR sagte, handelt es sich um einen Jogger. Er sei von einem umgeknickten Baum getroffen worden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Schwaben insgesamt wohl glimpflich davongekommen

In Lindenberg im Landkreis Lindau deckte der Sturm ein 100 Quadratmeter großes Blechdach ab. Verletzt wurde hier niemand. Weiter nordwärts gab es nach jetzigem Stand in Schwaben keine größeren Schäden. Die Polizei meldete lediglich einige umgestürzte Bäume und Verkehrsschilder. Ein Sprecher sagte dem BR, man sei ganz gut davongekommen.

Folgen des Sturms für geplante Faschingsumzüge unklar

Auch für Dienstag sagen Meteorologen für die Region zum Teil starken Wind voraus. Ob das Folgen für geplante Faschingsumzüge in Schwaben hat, lässt sich noch nicht sicher sagen. Der Polizei liegen bisher keine Absagen vor. Geplant sind zum Beispiel Umzüge in Friedberg im Landkreis Aichach-Friedberg und in Gundelfingen im Landkreis Dillingen an der Donau.

Wegen starker Böen hatten die Narren in Augsburg am Montagnachmittag auf ihre Open-Air-Feier auf dem Rathausplatz verzichten müssen. Nach Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern hatte die Stadt die Party abgesagt.