Allgäu Triathlon: Kult-Wettkampf am Alpsee

Bereits zum 37. Mal wird der anspruchsvolle Wettbewerb mit den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen am Alpsee ausgetragen. Das sportliche Highlight im Oberallgäu zieht Profi- und Hobbysportler gleichermaßen an. Mehr als 3000 Teilnehmer wollten in diesem Jahr dabei sein. Damit zumindest ein Großteil starten kann, haben die Veranstalter einen neuen Zeitplan aufgelegt und die Streckenführung geändert.

Jan Frodeno startet auf der Olympischen Distanz

Der zweimalige Hawaii-Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird nach seinem Debüt 2017 in diesem Jahr erneut ins Wasser gehen, ausgerechnet an seinem 38. Geburtstag. Dafür erhält er die Startnummer 38. Bei der Bekanntgabe seines Starts hatte er von "der geilsten Party im Allgäu" geschwärmt.

Rennleiter Christoph Fürleger wertet das als besondere Wertschätzung der gesamte Veranstaltung. Schließlich gehe Frodeno nur noch selten in Deutschland an den Start. An ihm messe sich am Sonntag die Elite der Szene.