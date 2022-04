Allgäu-Tourismus: Unsicherheiten bei Buchungen zu Ostern

Thomas Klein von Tourismus Oberstdorf zum Beispiel berichtet, dass seit drei bis vier Wochen die Online-Buchungen spürbar zurückgegangen sind. Er macht das an der Verunsicherung der Gäste unter anderem durch den Ukraine-Krieg fest. Auch die gestiegenen Spritpreise spielten eine Rolle: Die Menschen überlegten sich genauer, ob sie sich den Osterurlaub beziehungsweise die Fahrt dorthin leisten wollen und können. Über Ostern sind deshalb in Oberstdorf noch Betten frei. Außerdem ist der Wunsch nach schönem Wetter groß, dann würden die Leute eher spontan Kurzaufenthalte buchen.

Im Trend: Günstige Unterkünfte, spontane Buchungen

Bei der Touristinformation in Immenstadt nimmt die Nachfrage nach günstigen Unterkünften wie Campingplätzen, Stellplätzen oder Ferienwohnungen spürbar zu. Laut Theresa Schöberl, Leiterin der Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH, buchen die Gäste außerdem viel spontaner. Ein Trend, der sich allerdings schon während der Corona-Pandemie entwickelt habe.

Der Preisspirale hilflos ausgeliefert

Viele Hotels kämpfen mit den steigenden Preisen. Als Konsequenz für die Gäste bedeutet das, dass sie sich auf höhere Übernachtungskosten einstellen müssen. „Wir sind der Preisspirale hilflos ausgesetzt“, sagt beispielsweise Tatjana Rehklau, Eigentümerin des Hotels Bannwaldsee in Halblech im Ostallgäu.

Steigende Heizkosten, schwer kalkulierbar

Nach Corona habe man sich endlich auf eine entspannte Saison gefreut, die werde allerdings durch die steigenden Preise für Energie aber auch Lebensmittel zu Nichte gemacht. Als Beispiel nennt sie ein Plus von 40 Prozent bei Strom. Für Heizöl habe sie mehr als dreimal so viel bezahlen müssen wie vergangenes Jahr. Eine große Herausforderung sei es deshalb, die Preise zu kalkulieren. „Was sag‘ ich denn denen, die für November buchen wollen?“, so Rehklau ratlos. Außer Frage steht, sie muss die Preise anpassen.

Sehr gute Auslastung rund um Ostern

Eins zu eins könne sie die Preissteigerungen aber nicht an die Gäste weitergeben. Die Nachfrage nach Zimmern sei derzeit aber noch gut. Ähnlich sieht das Armin Gross, Eigentümer des Hotels Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang im Oberallgäu. Rund um Ostern habe man eine sehr gute Auslastung. Aufgrund der steigenden Preise bei Flüssiggas habe er allerdings die Blockheizkraftwerke abgeschaltet und setze derzeit voll auf die Pelletheizung.

Häuser mit guter Ausstattung im Vorteil

Laut Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der AllgäuTopHotels, spielt bei den Oster-Buchungen auch das oft unbeständige Wetter eine Rolle. In dieser Zwischensaison hätten Häuser einen Vorteil, die über eine gute Ausstattung samt rund um Angebot wie Sauna, Wellness und Schlechtwetter-Angeboten, verfügten.

