Allgäu: Sturm wirbelt Skisaison-Start durcheinander

In den Hochlagen der Allgäuer Alpen wurde wegen heftiger Sturmböen der geplante Start in die Skisaison vielerorts verschoben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen, auf einigen Gipfeln werden orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h erwarten, auf den Alpengipfeln ab 1.500 Metern ist bis zum Nachmittag mit Orkanböen bis zu 130 km/h zu rechnen.

Sicherheit der Skifahrer im Blick

Der Aufenthalt unter Bäumen kann lebensgefährlich sein, auch herumfliegende Äste und Gegenstände können Wintersportler schwer verletzten. Daher haben die Verantwortlichen der Bergbahnen Oberstdorf-Kleinwalstertal einige Pisten für den Start in die Wintersaison am Samstag nicht freigegeben. So fährt die Nebelhornbahn Skifahrer nur bis zur Mittelstation "Seealpe", die Fahrt zum Gipfel ist nicht möglich. Fußgänger werden allerdings mit der Kabinenbahn bis zur Station Höfatsblick gebracht.

Auf dem Hohen Ifen ist der Betrieb nur bis zur Ifenhütte möglich. Die Fellhorn- und Kanzelwandbahn bleibe heute ganztags geschlossen, betonte eine Sprecherin des Tourismusbüros Oberstdorf.

Viele Bergbahnen im Allgäu vom Sturm betroffen

Auch im Skigebiet Bolsterlang/Hörnerbahn stehen die Bahnen seit 11.00 Uhr still, der Skibetrieb wurde auf unbestimmte Zeit eingestellt, wie eine Mitarbeiterin am Schneetelefon sagte. Bei den Berg-Naturerlebnisbahnen Grasgehren laufen zwar die Schlepplifte auf den unteren Hängen - die Sesselbahn aber nicht, ein Grund ist laut Betreiber auch die unzureichende Schneelage.

Die Bergbahnen Hindelang-Oberjoch öffnen voraussichtlich am 21. Dezember, der Idealhanglift läuft aktuell bereits und bleibt auch am Samstag geöffnet.

Die Gefahr vor Lawinen steigt

Die Schneefälle der vergangenen Tage haben zwar in weiten Teilen der Allgäuer Berge für gute Pistenverhältnisse gesorgt, laut Deutschem Wetterdienst soll es aber wieder deutlich milder werden und bis in mittlere Lagen regnen.

Die Lawinenzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt veröffentlicht ab sofort wieder ihren täglichen Lawinenbericht. Neben dem Sturm gelte in den Allgäuer Alpen ab der Waldgrenze derzeit auch eine erhebliche Lawinengefahr, die Gefahrenstufe wurde auf "3" heraufgesetzt.