Allgäu-Schnellweg: Naturschützer wollen B12-Ausbau verhindern

Der sogenannte Allgäuschnellweg hat eine lange Geschichte hinter sich - und das noch vor dem ersten Spatenstich. Nach jahrelangen Diskussionen wurde das Ausbauprojekt im Dezember 2016 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Seitdem steht die Finanzierung, aber der Streit über die Pläne geht weiter. So hat der BUND Naturschutz erhebliche Einwände gegen einen vierspurigen Ausbau der B12 zwischen der A96 bei Buchloe und Kempten.

Falsche Anreize durch B12-Ausbau?

Heute wollen die Umweltschützer bei einer Plakat-Aktion in der Nähe von Germaringen im Ostallgäu zeigen, was aus ihrer Sicht gegen die Ausbaupläne spricht. In ihren Augen setzt die geplante autobahnähnliche Trasse falsche Anreize für den Tourismus im Allgäu.

Kaufbeurer OB macht sich für B12-Ausbau stark

Die Befürworter erhoffen sich Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Im BR-Gespräch erklärte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, er habe nur mit der Zusage, dass der Ausbau kommen werde, einige Unternehmen nach Kaufbeuren holen können. Zudem sinke durch die künftig getrennten Fahrstreifen das Unfallrisiko, so der CSU-Politiker.