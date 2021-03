Allgäu fordert Öffnungen mit "Modellprojekt Tourismus"

Noch ist offen, welche Städte in Bayern ausgewählt werden, um das Tübinger Modell und die damit verbundenen vorsichtigen Lockerungen zu erproben. Die Allgäuer Landkreise und Unternehmen sind sich jedoch jetzt schon einig in der Forderung, dass dann auch der Tourismus dabei sein muss. Sie fordern von der Staatsregierung in einem offenen Brief die Möglichkeit, bald wieder Gäste begrüßen zu dürfen.

Allgäu GmbH verweist auf Nordische Ski-WM in Oberstdorf

Sie haben eigens dazu das Konzept "Allgäu: Modellprojekt Tourismus für eine Öffnungsstrategie" erarbeitet. Wie es in einer Mitteilung der federführenden Allgäu GmbH heißt, habe schon Oberstdorf bei der Durchführung der Nordischen Ski-WM von Ende Februar bis Anfang März bewiesen, dass eine sportliche Großveranstaltung im Zeichen der Pandemie sicher und erfolgreich durchgeführt werden könne. Die Oberstdorfer Teststrategie sei in vollem Umfang aufgegangen.

Landrätin Zinnecker fordert, ländlichen Raum einzubeziehen

Die Ostallgäuer Landrätin Rita Maria Zinnecker will ihre Forderungen nach den in Oberstdorf gesammelten Erfahrungen nicht nur auf einige Modellstädte beschränken: "Wir schlagen vor, in Bayern, sobald es die Lage erlaubt, neben den Modellstädten auch dem ländlichen Raum und dort dem klein- und familienstrukturierten Tourismus eine Chance für ein Modellprojekt Tourismus zu geben."

Modellprojekt stützt sich auf Tests und eigene App für das Allgäu

Das Modell kombiniert die bereits etablierten Hygienekonzepte mit einem umfangreichen Testprogramm für Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ergänzt wird es durch eine konsequente Kontaktnachverfolgung mit Hilfe einer Zutritts-App für den Allgäuer Raum. Alle Betriebe, die Teil des Programms sein wollen, müssen sich verpflichten, diese Vorgaben einzuhalten und zu erfüllen.

Tourismus-Öffnungen unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz

Das Modellprojekt für den Tourismus soll unabhängig von den Inzidenzwerten durchgeführt werden. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag im Allgäu am Montag nach Angaben des Landesamts für Gesundheit (LGL) zwischen 123,2 im Landkreis Lindau und 315,9 im Landkreis Ostallgäu.