Allgäu entwickelt Mobilitätskonzept gegen Ausflugs-Verkehrschaos

Wie kann man das Verkehrschaos an beliebten Ausflugszielen unter Kontrolle bringen? Diese Frage stellt sich im Allgäu immer dringender, seit es in Zeiten des Lockdowns förmlich von Tagestouristen überrannt wird.

Expertinnen und Experten suchen eine Lösung

Bei einer Videokonferenz mit Touristikern, Gemeindevertretern, Bergbahnbetreibern, Biologen, Naturparkrangern, Polizei und Verkehrsexperten fällt am Montag der Startschuss für das "Mobilitätskonzept Allgäu". Expertinnen und Experten sollen in den nächsten Monaten einen umfassenden Plan erarbeiten, wie man das Verkehrschaos an beliebten Ausflugszielen im Allgäu in den Griff bekommen kann.

Intelligente Umleitung für den Ausflugstourismus

Verstopfte Straßen, Staus auf den großen Zubringern und in den Dörfern, Wildparker in Einfahrten, auf Rettungswegen und im Naturschutzgebiet – regelmäßig ächzt das Allgäu unter der Flut an Ausfüglern, die die Region an Spitzentagen regelrecht überrennen. Das neue Mobilitätskonzept soll Lösungen bringen, wie man den Verkehr an Hotspots wie Oberstdorf, Füssen, Bad Hindelang oder Oberstaufen intelligent leiten kann.

Parkleitsysteme, ÖPNV und eine App

Mobilitätsexperten wollen die Situation im Allgäu genau unter die Lupe nehmen und Vorschläge erarbeiten, wie man aus einem Mix aus Parkleitsystemen, Bus, Bahn und Auto die Situation in der Region entspannen kann. Im Gespräch ist zum Beispiel eine App, die den Tagesausflüglern schon vor oder während ihrer Fahrt zeigen soll, welche Ziele bereits überlastet sind, und sie dann umlenkt zu anderen, weniger stark frequentierten Ausflugsorten.