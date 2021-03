Allgäu: Durchsuchung in drei Arztpraxen wegen Masken-Attesten

Wieder hat es in Bayern eine Polizeirazzia in Arztpraxen im Zusammenhang mit möglicherweise falschen Coronamasken-Attesten gegeben. Etwa zwanzig Beamte durchsuchten heute wegen richterlicher Beschlüsse des Amtsgerichts Kempten zwei Praxen in Kempten und eine im Landkreis Oberallgäu. Die Staatsanwaltschaft Kempten führt nach eigener Aussage ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt vier Ärztinnen und Ärzte im Alter zwischen 40 und 66 Jahren. Dabei geht es um den Verdacht, dass die Ärzte unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben.

Befreiung von der Maskenpflicht ohne Untersuchung?

Konkret geht es um Befreiungen von der Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Frage, ob die Befreiungen ohne entsprechende ärztliche Untersuchungen ausgestellt worden sind.

Diverse Durchsuchungen wegen Maskenpflicht-Befreiungen

Bereits in der Vergangenheit ist die Kripo gegen Ärzte wegen ähnlicher Vorwürfe vorgegangen. Unter anderem wurde die Praxis eines Mediziners im oberbayerischen Landkreis Landsberg durchsucht. Auch in Oberfranken, Mittelfranken und Niederbayern hatte es schon Razzien in Praxen gegeben.