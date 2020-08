Corona in Allgäuer Behindertenheim: Test zeigt 9 neue Fälle

In einer Behinderteneinrichtung in Kempten waren fünf Bewohner und zwei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden, nun hat man per Massentests neun weitere Infektionen entdeckt. Insgesamt sind es also nun 16 Infektionen, 15 davon im Raum Kempten/Oberallgäu, eine Person stammt aus dem dem Raum Ravensburg.

Tests an 807 Personen

Vorausgegangen waren 807 Tests von Kontaktpersonen, die das Gesundheitsamt ermittelt hatte. Durch den finalen Abgleich der Personenlisten im Contact-Tracing-Team konnte die anfänglich angenommene Anzahl von ca. 1.100 nach unten korrigiert werden.

Warum es so viele Kontaktpersonen gibt

Grund für die vielen Kontaktpersonen ist, dass behinderte Menschen aus verschiedenen Wohnstandorten mit dem Bus zu verschiedenen Arbeitsorten und zurück gebracht werden. Durch diese "Durchmischung" müssen alle potentiellen Kontaktpersonen getestet werden, um mögliche Infektionsketten rasch zu unterbrechen.

Wie es nun weitergeht

Der weitere Fokus wird nun auf die Personen mit direktem Kontakt zu einem der positiv Getesteten gelegt. Im Laufe der nächsten zwei Wochen werden aufgrund der zum Teil noch abzuwartenden Inkubationszeit bei diesem Personenkreis Wiederholungstests durchgeführt. Bei diesen Wiederholungstests wird es um eine Anzahl von ca. 100 – 150 Personen gehen.

