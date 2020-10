Allgäu bereitet sich auf Ski-Saison unter Corona-Bedingungen vor

Die Ski-Saison naht und die Bergbahnen im Allgäu wollen auch im Winter ihre Hygienekonzepte aus dem Sommer weiterführen. "Wenn wir den Abstand nicht halten können, zum Beispiel im Sessellift, dann herrscht Maskenpflicht", sagt zum Beispiel Michael Riedlinger, Vorstand der Bergbahnen Hindelang-Oberjoch.

Damit der Mund-Nasen-Schutz unterm Helm nicht drückt oder durchs Auf- und Abziehen verloren geht, empfiehlt er ein Multifunktionstuch, das um den Hals getragen wird und in der Wartezone einfach hochgezogen werden kann.

Bergbahn rechnet nicht mit Ansturm

Dass das Skigebiet Oberjoch, direkt an der Grenze zu Tirol, von Wintersportlern überlaufen wird, weil Skifahrer zum Beispiel lieber in Deutschland bleiben, statt nach Österreich zu fahren, damit rechnet Riedlinger nicht. Das Skigebiet werde Kapazitäten frei haben: "Die ganzen Busse von Skiclubs und Vereinen werden nicht kommen", prophezeit er.

Täglich 30 Reisebusse mit im Schnitt 40 Personen seien das in der Hochsaison bisher gewesen. Im Skigebiet unterhalb des Iseler-Gipfels können 5.000 Personen pro Tag 30 Pisten-Kilometer genießen. Noch bis 8. November läuft in Oberjoch die Wiedhagbahn im Sommerbetrieb. Wenn genügend Schnee liegt, soll am Wochenende vom 12./13. Dezember die Wintersaison eröffnet werden.

Skischulen passen Angebot zeitlich an

Auch die Skischulen in Oberjoch haben sich bereits Gedanken gemacht, unter welchen Bedingungen sie Skikurse während der Pandemie anbieten können. "Größte Änderung sind die Zeiten", sagt Hubert Holzheu von der Skischule Ostrachtal. Damit es mittags in den Restaurants nicht zu eng wird, finden die Skikurse ohne Mittagspause statt. Die Vormittagskurse enden um 13 Uhr, die Nachmittagskurse beginnen um 13.30 Uhr. Stattfinden sollen die unter den Kursteilnehmern beliebten Skirennen, allerdings ohne große Siegerehrungen.

Wintersportler buchen kurzfristig Hotelzimmer

Im direkt neben dem Skigebiet liegenden Panoramahotel ist die Stimmung beim Blick auf die Wintersaison ebenfalls optimistisch: "Unsere Gäste und Mitarbeiter halten sich schon jetzt sehr gut an die Regeln und sind sehr vorsichtig", berichtet Hoteldirektor Pascal Woerlé. Er setzt darauf, dass das im Winter weiterhin der Fall sein wird.

Veränderungen stellt er beim Buchungsverhalten der Gäste fest: Die Buchungen kommen sehr kurzfristig. Deshalb hat das Panoramahotel selbst in der Winter-Hochsaison noch freie Zimmer. Was Woerlé und sein Team deutlich gemerkt haben, war die Ende September ausgegebene Reisewarnung für die österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg. "Da standen unsere Telefone nicht mehr still: Viele, die nach Tirol in den Urlaub wollten, wollten dann kurzfristig zu uns umbuchen."

Oberstdorf hält an Hygienekonzept fest

Auch Oberstdorf hat mit kurzfristigen Gästeanfragen inzwischen Erfahrung: "Wir fahren deshalb auf Sicht und müssen flexibel bleiben", sagt Miriam Frietsch von der Touristinformation Oberstdorf. Sie ist allerdings zuversichtlich, dass im Sommer etablierte Hygienekonzepte auch im Winter greifen.

Ralf Speck, Geschäftsführer der Alpspitzbahn in Nesselwang, sieht das genauso: In Gondeln, im Lift, im Kassen- und Anstehbereich sowie in der Gastronomie gilt die Maskenpflicht. Das habe den Sommer über schon gut funktioniert. Wer sich in den Achter-Gondeln in Nesselwang unwohl fühle, kann auch einfach den Sessellift nehmen. Zwischen zwei Gondeln werden jeweils drei Sessellifte eingehängt. Bis 8. November läuft aber auch hier erstmal noch der Sommerbetrieb.