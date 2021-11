Allgäu Airport: Wird künftig Luftfracht transportiert?

Trotz der Pandemie baut der Flughafen Memmingen sein Angebot aus. Vielleicht wird der Allgäu Airport sogar für Luftfracht geöffnet. Zumindest bereitet der Flughafen Memmingen alles dafür vor, Frachtflieger abfertigen zu können. Noch ist allerdings unklar, ob er die Genehmigung bekommt, den Flughafen so umzubauen, dass das auch problemlos möglich ist.

Antrag für Umbau gestellt

Der Allgäu Airport hat für den Umbau einen Antrag beim Luftamt Südbayern gestellt. Erst wenn das Amt den Antrag genehmigt, kann gebaut werden. Wie die Sprecherin des Flughafens auf Nachfrage des BR-Studios Landsberg-Mindelheim bestätigt, will eine Tochtergesellschaft des Allgäu Airports ein "Green Warehouse" (ressourcenschonendes Verteilzentrum) auf dem Flughafengelände bauen und im Anschluss an Amazon vermieten.

Amazon-Päckchen per Flugzeug?

"Amazon prüft den Standort Flughafen für ein Verteilzentrum,“ sagt die Sprecherin des Memminger Flughafens. Auf eine BR-Anfrage bei Amazon, ob geplant sei in Memmingen auch Frachtflüge durchzuführen, schreibt ein Sprecher: "Amazon wird im Zuge des Projekts `Verteilzentrum am Memminger Flughafen´ keine Frachtflüge durchführen. In einem Verteilzentrum sortieren wir Pakete, die mit Lkw aus unseren Sortier- und Logistikzentren ankommen, für die Auslieferung an Kund:innen in der Region mit Kleintransportern.“ Für weitere Nachfragen war der Sprecher am frühen Freitagabend telefonisch nicht mehr zu erreichen.

Flughafen plant mit Frachtfliegern

Fest steht, dass der Allgäu Airport eine Frachtumschlaghalle bauen und auch für Fracht aus der Luft nutzen will. Wie die Flughafen-Sprecherin dem BR-Studio Landsberg-Mindelheim bestätigt, ist dem Antrag ein Verkehrsgutachten beigefügt, aus dem hervorgeht, dass ab der Flugplanperiode 2028/29 mit bis zu zehn zusätzlichen Frachtflügen pro Woche gerechnet werden kann.

Zusätzlicher Fluglärm zumutbar

Eine Genehmigung für das Landen und Starten von Frachtfliegern braucht der Flughafen nicht. Ob Menschen oder Päckchen im Flugzeug sind, spielt keine Rolle. Wichtig sind die Auslastung des Flughafens und die Lärmbelastung. Laut einer schalltechnischen Untersuchung, die dem Antrag beigefügt ist, werde die Schwelle zur Unzumutbarkeit durch mehr Verkehr und zusätzliche Flüge nicht überschritten.

Landkreis kritisiert Antrag

Der Landkreis Unterallgäu will sich darauf nicht verlassen. Es handle sich bei den prognostizierten zehn zusätzlichen Flugbewegungen ab 2028/2029 nur um eine Annahme. In einer Pressemitteilung des Landkreises heißt es: "Lärmintensive Flugbewegungen in geringer Flughöhe - insbesondere über den Kneipp-Kurorten im Landkreis - laufen den Prinzipien der Kneipp’schen Gesundheitslehre zuwider und werden daher abgelehnt.“

Bund Naturschutz: Klimatechnische Katastrophe

Weiter geht der Bund Naturschutz. Er prüft, ob er gegen den Antrag des Memminger Flughafens rechtlich vorgehen kann. Regionalreferent Thomas Frey sagt: "Transporte mit dem Flugzeug haben im Vergleich zu anderen Transportarten mit großem Abstand die schlechteste Klimabilanz.“ Klimatechnisch wäre der Einstieg in den Frachtflugverkehr für ihn eine Katastrophe. Er ist sich sicher, dass der Flughafen das vorhat. "Die Planungen zeigen, dass der Flughafen einen direkten Zugang vom Rollfeld in die Frachtumschlaghalle bauen will“, sagt er.

Amt entscheidet

Das Luftamt Südbayern prüft jetzt den Antrag des Memminger Flughafens. Wann es eine Entscheidung geben wird, sei noch völlig unklar, sagt die zuständige Pressestelle. Fest steht: Stimmt das Amt dem Antrag des Flughafens zu, kann gebaut werden. Dann könnte ein Frachtverteilzentrum entstehen - auch für Luftfracht.