03.05.2020, 09:56 Uhr

Allgäu Airport Memmingen hat Flugbetrieb wieder aufgenommen

Es wird wieder geflogen. Am Flughafen in Memmingerberg ist am Samstag, 2.5., der erste Flieger gestartet und gelandet. Wegen der Corona-Pandemie war wochenlang kein Flugbetrieb am Allgäu Airport möglich. Die Renovierungen sind aber weitergelaufen.