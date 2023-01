Allgäu Airport meldet neuen Passagierrekord für 2022

Mit einer neuen Rekordmarke beendet der Allgäu Airport das Geschäftsjahr 2022: Nach Angaben des Flughafens hatten im vergangenen Jahr 16 Prozent mehr Passagiere den Airport genutzt als im bisherigen Rekordjahr 2019. Somit flogen knapp zwei Millionen Menschen (1.991.654) von und nach Memmingen, 2019 waren es rund 270.000 weniger (268.885) Fluggäste. Damit hat der Zuspruch die eigenen Prognosen des Flughafens vom Herbst noch übertroffen.

Lesen Sie auch: Allgäu Airport erwartet trotz Energiekrise neuen Passagierrekord

Allgäu Airport will die Zwei-Millionen-Marke knacken

Die Flughafengesellschaft sieht sich deshalb zurück auf Wachstumskurs und rechnet nach eigenen Angaben für das laufende Jahr damit, die Zwei-Millionen-Grenze zu knacken - und peilt eine neue Höchstmarke von 2,3 Millionen Passagieren an. "Die Menschen wollten endlich wieder reisen", teilt Geschäftsführer Ralf Schmid mit. Neben dem Wunsch vieler Passagiere zu verreisen sei auch das Angebot der Fluggesellschaften angewachsen, kontinuierlich seien Kapazitäten aufgestockt und neue Ziele ins Programm aufgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung des Airports.

Steigende Fluggastzahlen: Mehr Personal nötig

Der Billigflieger Ryanair stationierte im Herbst 2022 eine dritte Maschine in Memmingen, dies bedeute Neu-Investitionen von rund 100 Millionen Euro, teilt Ryanair im Oktober mit. Viele Arbeitsplätze würden so geschaffen. Der Reisekonzern TUI bietet seit dem Sommer eine neue Direktverbindung nach Kreta an. Den Allgäu Airport bedienen fünf Fluggesellschaften mit über 50 Zielen in 24 Ländern. Nicht nur die Zahl der Fluggäste soll steigen, auch die Belegschaft soll wachsen. Die Zahl der aktuell rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll um rund 50 aufgestockt werden, teilt der Airport mit.