Allgäu Airport erwartet trotz Energiekrise neuen Passagierrekord

Der Allgäu Airport Memmingen erwartet laut Geschäftsführer Ralf Schmid im laufenden Jahr einen neuen Passagierrekord. Während im vergangenen Jahr 980.000 Passagiere ab oder nach Memmingen geflogen sind, werde man den Prognosen zufolge die Marke von 1,72 Millionen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 übertreffen und auf rund 1,9 Millionen Passagiere kommen, so Schmid.

Spezialisiert auf Ost- und Südost-Europa

Die Günstig-Airlines Ryanair und Wizz Air sind wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts des Allgäu Airports, der selbst auf schlanke Strukturen setzt und sich neben Ferienzielen auf Verbindungen nach Ost- und Südosteuropa spezialisiert hat.

Entsprechend baut Ryanair seine Präsenz am Standort, dem früheren Militärflughafen in Memmingerberg, weiter aus. Mit Beginn des Winterflugplans zum 30. Oktober werde eine dritte Maschine fest dort stationiert, erklärte Ryanair-Sprecher Andreas Gruber am Donnerstag in Memmingerberg.

Ryanair investiert 100 Millionen Euro

Dies bedeute Neu-Investitionen von rund 100 Millionen Euro, so Gruber weiter. 30 direkte Arbeitsplätze, vor allem für Cockpit- und Kabinenpersonal, würden so geschaffen. Weitere 300 entstünden demnach in nachgelagerten Bereichen, etwa im Flughafenbetrieb oder in der umliegenden Gastronomie.

Flughafen baut eigenes Heizkraftwerk

Auch der Flughafen setzt in der Krise auf Investitionen: Zwar habe man die Heizungstemperatur in den Gebäuden gesenkt, so Geschäftsführer Schmid, und auch energiesparende LED-Beleuchtung angeschafft. Außerdem baue man aktuell ein Blockheizkraftwerk mit 1,5 Megawatt Leistung, das mit Biomasse aus der Landwirtschaft im nahegelegenen Hawangen betrieben werde. Damit erzeuge man ab Dezember seine eigene Wärme. Weitere Investitionen, etwa in Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung, sollen folgen.

Ryanair kündigt moderate Preiserhöhungen an

Sowohl der Flughafen als auch Ryanair blicken nach eigener Aussage optimistisch in die Zukunft. So habe man bereits vorausschauend größere Mengen Treibstoff eingekauft, sagte Ryanair-Sprecher Gruber, weshalb man aktuell die Preise nicht erhöhen müsse. In den kommenden fünf Jahren rechne man lediglich mit moderaten Preissteigerungen von 40 auf 50 Euro für ein durchschnittliches Ticket der Fluggesellschaft.

"Der Wille nach Mobilität bei den Menschen ist da"

Schmid rechnet mit einer ungebrochenen Nachfrage nach Flügen: "Der Wille nach Mobilität bei den Menschen" sei nach wie vor da, nur würden sie in Krisenzeiten "noch bewusster auf die Ticketpreise schauen". Davon könne der Memminger Flughafen profitieren. Im Winterflugplan kommen zwei neue Ryanair-Ziele hinzu, ganz entsprechend dem Konzept des Allgäu Airports: Lanzarote und Tuzla in Bosnien-Herzegowina.