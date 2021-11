Alles verloren - wie aus Zerstörung ein Neuanfang werden kann

Der Wildberg ist ein geschichtsträchtiger Bauernhof, direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze über Tettau gelegen. Er beherbergt unter anderem ein Café, das Gäste aus Bayern wie Thüringen gleichermaßen begeistert – durch seine Backwaren, aber auch durch Steffi Traut, seine Pächterin. Sie führt das Café mit viel Fleiß und Herzblut.

Am 10. August 2020 breitet sich im Pferdestall ein großer Brand aus. Steffi Traut kann nur hilflos dabei zusehen: "Das Café hat als letztes gebrannt. Ich seh‘ immer noch, wie die Flammen oben reingehen und hab eigentlich die ganze Zeit immer nur gebetet, dass das stehen bleibt, dass das Haupthaus stehen bleibt, immer gebetet, lieber Gott, bitte lass es stehen, lass es stehen, aber …" Das Feuer vernichtet alles. Der Wildberg liegt in Trümmern, er ist abgebrannt bis auf die Grundmauern. Menschen kommen nicht zu Schaden, doch alles andere wie Arbeitsgeräte, Erinnerungsstücke oder Dokumente rauben die Flammen. Die junge Frau steht vor dem Nichts.

Hilfe von allen Seiten

Zunächst ist Steffi Traut "out of order", wie sie selbst sagt. Sie fühlt sich ohnmächtig und weiß nicht, wie sie weiter machen soll. Das Jahr 2020 ist für Gastronomen ohnehin ein extrem schweres Jahr mit strengen Corona-Maßnahmen. Doch dann bekommt die Bäckerin Hilfe. Das ganze Dorf steht ihr zur Seite und Nachbarn und Freunde bieten ihre Unterstützung an. Die Gastronomin schöpft wieder Kraft: "Natürlich musst du den Schritt gehen. Du musst sagen, ich will das jetzt, oder ich mache das jetzt, und dann musst du es machen, dann ergibt sich alles."

Harte Arbeit für einen Neuanfang

Eng an Steffi Trauts Seite steht ihr Ehemann Steffen Klinge. Er ist Ingenieur und ein begnadeter Heimwerker. Beide wollen den Wildberg wieder mit Leben erfüllen und ersinnen Pläne für ein neues, ganz kleines Café. "Am liebsten würde ich erst mal mit einem Bauwagen anfangen", erzählt sie einer Bekannten - und tatsächlich ist dieser Bekannten gerade erst ein Bauwagen angeboten worden. Der Kontakt erweist sich als absoluter Glücksfall: In der leerstehenden ehemaligen Porzellan-Fabrik von Tettau kann der Bauwagen, der über Jahre als Hühnerstall genutzt wurde, wieder hergerichtet werden. In ihm will Steffi Traut in Zukunft Kaffee und Kuchen anbieten.

Ein Bauwagen-Café für den Wildberg

Nach Monaten schweißtreibender Arbeit verlässt ein kleines, schmuckes Holzhaus das Fabrikgelände. Eine große Hilfe war Steffi Traut auch Miriam Hanuschke. Sie kennt den Wildberg seit ihrer Kindheit, hat hier gespielt und sich als Schülerin was dazuverdient. Der Wiederaufbau auf dem Berg ist auch ihr eine Herzensangelegenheit: "Wir haben wirklich so viel Schweiß, so viel Mühe, so viel Arbeit hier reingesteckt. Wir haben nächtelang zusammengesessen und überlegt, wie wir's machen können. Wir waren uns wirklich für nichts zu schade. Und das war auch einfach eine superschöne Zeit, weil wir wussten, wir arbeiten auf etwas ganz Großes hin."v

Das Feuer hat ein tristes Stück Land hinterlassen. Doch mit Steffis Bauwagencafé keimt hinter den Büschen ein Hoffnungsschimmer. Ein fragiler Bauwagen, ohne Wasser und Strom - und dennoch: Er spendet den Gästen Freude und lässt bei den Menschen Zuversicht wachsen, denen einmal alles verloren schien.