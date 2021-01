Alles ruhig an Silvester in Niederbayern

Zahlreiche Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre und gegen die Infektionsschutzregeln, aber keine silvesterbedingten Unfälle oder Brände: Das ist die Bilanz der niederbayerischen Polizeiinspektionen zum Jahreswechsel. Vielerorts ist in der Silvesternacht gegen die geltende Ausgangssperre verstoßen worden, alleine in Straubing erstattete die Polizei 13 derartige Anzeigen.

Party im Vereinsheim aufgelöst

Außerdem wurde die Polizei zu mehreren unerlaubten Silvesterpartys gerufen. In Zwiesel beispielsweise lösten die Beamten eine Feier in einem Vereinsheim auf, auch in Plattling beendete die Polizei zwei Privatpartys.

Wenig Böller und Raketen

Silvesterraketen wurden nur ganz vereinzelt im Himmel über Niederbayern abgefeuert. Mit positiven Folgen für Feuerwehren und Rettungsdienste: Bis zum Neujahrsmorgen wurde in Niederbayern kein einziger nennenswerter Einsatz wegen eines Brandes oder einer Verletzung durch Feuerwerkskörper gemeldet. In diesem Jahr durften keine Feuerwerkskörper verkauft werden.