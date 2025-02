Alles muss raus: Schnäppchenjagd im Münchner Luxushotel Hilton

Kaufrausch im Hilton Hotel

Ein Mann steht schon an der Kasse und hält 34 Kleiderbügel in den Armen – für seinen Partykeller, wie er erklärt. Manch eine weiß gar nicht, was sie da gekauft hat. "Ich habe es einfach mitgenommen, weil es so schräg ist. Ich verwende das jetzt einfach als Blumenvase", sagt eine Schnäppchenjägerin lachend und hält ein weißes Gefäß hoch. Andere kaufen Dinge, obwohl sie gar nichts brauchen: Kaufrausch. "Es herrscht hier so ein Gruppenzwang. Man kommt hier rein und ist nicht mehr man selbst. Wir wollten eigentlich nur zwei Kissen", erzählt eine Frau, die eine Kiste voll mit vielen kleinen Artikeln trägt.

Die Chefin des Räumungsverkaufs im Hilton Hotel, Astrid Eilers, packt mit an, sitzt an der Kasse. Sie und ihr Team wurden von dem Andrang fast überrannt. Security musste vor der Tür platziert werden. Seit 25 Jahren handelt die Unternehmerin mit gebrauchten Büro- und Hotelmöbeln. Die Idee: Nachhaltig verwerten, nichts wegwerfen. Und so haben alle die Möglichkeit, Schnäppchen zu ergattern. Noch bis Ende März läuft der Räumungsverkauf im Münchner Hilton Hotel. Dann soll es saniert werden. Die Wiedereröffnung ist für 2029 geplant.