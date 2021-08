"Alles für die Katz": Bayerische Afghanistan-Soldaten enttäuscht

Als Bundeswehr-Offizier war Tobi bei Geiselbefreiungen dabei, hat unter Waffen- und Granatenbeschuss gegen die Taliban gekämpft, Kameraden fallen gesehen und in die Augen von Kindern geschaut, deren Eltern getötet wurden. Tobi leidet, wie viele Soldaten, die in Afghanistan waren, an einer posttraumatischen Belastungsstörung – verarbeiten kann er das, was er in Kundus gesehen hat, nicht.

"Leute ausgebildet, die jetzt für die Taliban kämpfen"

Tobi hat aber auch gesehen, wie Kinder in neu gebaute Schule gingen, Frauen anfingen zu studieren, sich das Land allmählich demokratisierte. Ohnmächtig sieht er nun zu, wie all das zerstört wird. "Unsere Aufgabe war ja, die Regionen zu stärken, den zivilen Aufbau zu schützen, Menschenrechte einzuführen und das ist jetzt alles für die Katz", erzählt Tobi.

Als ehemaliger Offizier sei es "bitter" die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen. Tobi zufolge könnte alles noch schlimmer werden als vor 2001. "Wir haben für die afghanische Armee Waffen zur Verfügung gestellt, die jetzt der Taliban zur Verfügung stehen. Ich habe dort Leute ausgebildet, die jetzt für die Taliban kämpfen."

"Plötzlich Todesangst": Erinnerungen an den Einsatz

Die Erinnerungen an Afghanistan holen Tobi regemäßig ein. Es gibt Momente, sagt er, da sitzt er nur im Auto und spürt plötzlich Todesangst oder sieht noch einmal vor seinem geistigen Auge, wie ein Kamerad ihn gerade noch aus dem Graben zieht, kurz bevor die Bombe explodiert. Er will, dass das alles wenigstens einen Sinn gehabt hat.

Dass die Machtübernahme friedlich verlaufen werde, wie es die Taliban versichern, glaubt Tobi nicht. "Das ist nur Taktik, damit nicht wieder Militär einmarschiert." Dolmetscherinnen und Informanten, afghanische Caritas-Mitarbeiterinnen oder Köche – all jene Helferinnen und Helfer, die die westlichen Streitmächten unterstützt haben, seien nun in Gefahr, sagt Tobi. "Für die wird es sehr schwierig zu überleben, leider auch für deren Familien."

Trauer und Wut, dass alles umsonst war

Im afghanischen Masar-i-Scharif hatte die Bundeswehr ihr Hauptquartier. Auch diese Metropole wurde kurz nach Abzug der internationalen Truppen von den Taliban eingenommen. 59 Soldaten sind in Afghanistan gefallen, 35 bei direkten "Kampfhandlungen", bestätigt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums dem BR.

12,5 Milliarden Euro hat die Bundeswehr-Beteiligung die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gekostet. Für humanitäre Hilfe investierte die Bundesregierung insgesamt 425 Millionen Euro.

Errungenschaften der vergangenen zwei Jahrzehnte, wie der Zugang zu Bildung für Frauen, seien nun aber mit dem Vorrücken der Taliban bedroht, sagt Oberstleutnant Stephan Koller. Der gebürtige Amberger hat Soldaten für den Afghanistan-Einsatz ausgebildet. Bei bayerischen Veteranen löse das Trauer und Wut aus, sagt Koller. "Viele stellen sich jetzt die Frage: Wofür waren wir dort, wofür haben wir uns von unseren Familien verabschiedet?"

Deutsche Regierung hat "moralische Aufgabe"

Inzwischen versuchen Privatinitiativen Helferinnen und Helfer nach Deutschland zu holen. Etwas, das in den Augen von Oberstleutnant Stephan Koller Aufgabe des Staates sein müsste. "Man kann nicht die Leute, die mit einem gemeinsam zusammengearbeitet haben, jetzt in diesem Chaos zurücklassen und sie den Taliban überlassen." Die deutsche Regierung habe hier eine moralische Aufgabe, so Koller.

Als Offizier weiß er, dass er sehr vorsichtig sein muss mit politischen Bewertungen und Kritik an Ministerien. Aber für ihn gebe es gewisse No-Gos, wie er selber sagt. "Man muss als Staatsbürger in Uniform schon auch sagen: Leute, Innenministerien, so kann man nicht vorgehen, dass wir die Leute schutzlos ihrem Schicksal überlassen."

Soldaten sammeln Geld, um Leute "rauszuholen"

Bayerische Reservistinnen und Reservisten ebenso wie aktive Soldatinnen und Soldaten sammelten bereits Geld oder übernähmen Patenschaften, um "die Leute oder Ortskräfte hierherzuholen, sie hier aufzunehmen und ihnen einen Flug zu finanzieren", erzählt Koller.

Afghanistan-Veteran Tobi hätte sich gewünscht, den Afghanistan-Einsatz so lange zu verlängern, bis das Land politisch und militärisch stabil gewesen wäre – auch wenn es 20 weitere Jahre gedauert hätte.