Allerseelen: Zeit und Raum für letzte Gespräche vor dem Tod

Heute an Allerseelen gedenken Christen traditionell ihrer Verstorbenen. Wenn man sich im Guten voneinander verabschiedet hat, fällt das vielen leichter. Wenn offene Fragen noch geklärt werden konnten und Konflikte ausgeräumt wurden, bevor der Angehörige verstorben ist. Egal ob im Hospiz, auf der Palliativstation oder zuhause: Zeit und Raum für letzte Gespräche helfen beim Abschiednehmen und beim späteren Trauerprozess.

Letzte Gespräche vor dem Tod sind tröstend für Angehörige

Wenn nur noch die Erinnerung an einen geliebten Menschen bleibt, an die Mutter, den Bruder, den Freund, dann denken viele an die letzten Worte, die sie mit dem Verstorbenen gewechselt haben. Wenn es sich dabei um gute Gespräche gehandelt hat, tröstet es die Hinterbliebenen. Doch wenn dieses Gespräch fehlt, es die Möglichkeit dazu nicht mehr gegeben hat, werden Trauernde häufig von den Gedanken belastet, was sie noch gerne gesagt hätten.

Hospize und Palliativstationen sind häufig Orte für diese besonderen Gespräche - über Leben und Tod. Der Alltag ist weit weg, die Zeit begrenzt, und diese Zeit sollte man bewusst nutzen, für sich als Angehöriger und auch für den Sterbenden, rät die Palliativmedizinerin Claudia Bausewein: "Wenn man Menschen begleitet, die nur noch kurz zu leben haben, wo der Moment wichtiger wird und der Fokus auf das Wesentliche in den Vordergrund rückt, das macht was mit uns. Menschliche Begegnungen, Kontakte, Gespräche, Liebe, das alles hat jetzt einen viel größeren Stellenwert."

Vor dem Tod stellen sich die großen Fragen des Lebens

Denn wer nicht mehr viel Lebenszeit übrig habe, stelle sich oft noch einmal die großen Fragen des Lebens: Was ist mir wichtig? Wer ist mir wichtig? Was habe ich im Leben richtig und was habe ich falsch gemacht? Claudia Bausewein vergleicht deshalb Sterben mit einem Brennglas auf das Leben. Die Reflexion und Rückschau aufs eigene Leben hilft den Sterbenden, Ungelöstes zu lösen und dann loszulassen.

Manchmal funktioniert ein Gespräch auch gut mit einem Fremden, bei manchen Themen vielleicht sogar besser als mit Angehörigen. Winfried Maibücher ist ehrenamtlicher Hospizhelfer und nimmt sich diese Zeit. Er sitzt häufig am Bett eines Sterbenden, um einfach nur da zu sein. "Über Tod reden wir gar nicht", sagt Maibücher. "Es ist meine Aufgabe reinzuspüren, über was die Person reden will." Manche könnten noch nicht sterben, weil sie sich Sorgen machten um Angehörige. "Wir haben keine Lösung, wir können nur zuhören", sagt der Hospizhelfer.

Hospize und Palliativstationen: Gute Orte zum Loslassen

Auch wenn fast alle Menschen angeben, am liebsten zuhause sterben zu wollen, nehmen etwa 20 Prozent aller Sterbenden und ihre Familien Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung in Anspruch. Denn für die Angehörigen kann die Pflege zuhause, die vor dem Tod immer intensiver wird, kräftezehrend sein, und dann fehlt manchmal auch die Kraft für Gespräche.

Und: Losgelöst von der Familie und der gewohnten Umgebung zu sein, birgt auch eine Chance. Das Hospiz oder die Palliativstation kann dann ein guter Ort fürs Versöhnen, fürs Zusammenkommen und Abschiednehmen sein, weiß Schwester Therese von den Dillinger Franziskanerinnen, die seit vielen Jahren im Hospiz arbeitet. Dabei denkt sie auch über ihr eigenes Lebensende nach: "Ich würde es mir schon wünschen, so eine Zeit der Reflexion zu haben. Man muss nur denken, das hat auch seinen Preis: Weil wenn ich tot umfalle, habe ich kein Leid und auch keine Zeit. Aber in meinen Begleitungen sehe ich, die Leute reifen in der Situation, und jeder findet seinen Weg, und ich hoffe, das ist bei mir dann auch so."

Protestanten gedenken am Totensonntag der Verstorbenen

Alles, was einen Sterbenden und seine Angehörigen im Leben beschäftigt habe, werde auch im Sterbeprozess verarbeitet. Als "Geschenk" bezeichnet es die Franziskanerin, wenn die Angehörigen auch nach dem Tod friedlich gemeinsam am Grab stehen könnten.

An Allerseelen, dem Tag nach Allerheiligen, gedenken katholische Christen traditionell ihrer Verstorbenen, schmücken die Gräber mit Blumen und stellen Kerzenlichter auf. In der evangelischen Kirche wird der Verstorbenen am Ewigkeitssonntag, am Totensonntag, gedacht.