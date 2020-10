Allerheiligen und Corona: Totengedenken ja, aber mit Abstand

In Madrid kündigten die Behörden an, die zwei größten Friedhöfe der Stadt mit Drohnen zu kontrollieren. Auch rund 300 Polizisten sollen auf den Friedhöfen der spanischen Hauptstadt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Drohnen und Polizisten am Friedhof sind in Bayern nicht vorgesehen.

Und während im benachbarten Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz vom gemeinsamen Friedhofsbesuch abrät, tut das die Bayerische Staatsregierung nicht. Ein Friedhofsbesuch zusammen mit der Familie am Allerheiligen- oder Allerseelentag soll möglich sein, solange die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Nicht überall traditionelle Gräbersegnung

Die Bayerischen Bistümer appellierten im Vorfeld an die Verantwortung der Bürger: Man wolle den Feiertag auf keinen Fall ausfallen lassen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es wichtig für die Menschen da zu sein, so die Bischöfe unisono. Die Allerheiligen-Gottesdienste in den Kirchen werden unter Einhaltung der aktuellen Auflagen stattfinden können.

Die traditionelle Gräbersegnung hingegen kann nicht überall wie gewohnt abgehalten werden. Gerade auf kleineren Dorf-Friedhöfen könnten dadurch zu viele Menschen auf zu engem Raum zusammenkommen, erklärt Diakon Bernd Stephan aus dem Pfarrverband Hadern bei München. Weil der Friedhof zu klein sei, dürften die Gläubigen am Allerheiligen- oder am Allerseelentag die Gräber ihrer Verstorbenen selbst segnen. Zusätzlich wird auch der Diakon die Gräber segnen, doch wann er das macht, wird auf Empfehlung des Erzbistums München-Freising nicht öffentlich gesagt, damit Menschenansammlungen vermieden werden.

Ordner auf Friedhof sollen Ansammlungen verhindern

In Stephans Pfarrei werden zudem Ordner dafür sorgen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem kirchlichen Friedhof sind. Die städtischen Friedhöfe im Freistaat werden an Allerheiligen und Allerseelen wie gewohnt geöffnet sein. Ordner sind dort keine vorgesehen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird auf allen Friedhöfen empfohlen, ist aber nicht überall verpflichtend.

Helmut Riedl ist in Augsburg für das Friedhofswesen zuständig. Allein auf dem dortigen Westfriedhof gibt es 17.000 Gräber, er hofft, dass sich die Bürger an die Regeln halten, damit es kein erhöhtes Infektionsrisiko gibt. Allerheiligen sei der Tag im Jahr, an dem die Friedhöfe am stärksten besucht würden. "Wir können nur hoffen, dass sie vernünftig sind alle und aufgrund der gestiegenen Signalwerte sich entsprechend verhalten werden", so Riedl.