Allergischer Schock nach Insektenstich – Autofahrer hatte Glück

Der Stich einer Biene oder Wespe soll einen 41-jährigen Autofahrer derart stark in einen allergischen Schock versetzt haben, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Laut Polizeiangaben durchbrach sein Auto am Samstag einen Gartenzaun im Münchner Stadtbezirk Pasing-Obermenzing und kam erst nach gut 20 Metern an einem betonierten Komposter zum Stehen, der sich kurz vor dem Uferbereich der Würm befand.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei. Der 41-Jährige, der bei dem Unfall auch leicht verletzt wurde, wurde daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Berufsfeuerwehr barg das Fahrzeug aus dem Garten.

20 Tote pro Jahr – mit höherer Dunkelziffer

Ein Wespen- oder Bienenstich ist in der heißen Jahreszeit keine Seltenheit. Bei einer Insektengift-Allergie kann ein Stich für Betroffene tödlich enden – also für immerhin drei Millionen Deutsche. Jeden Sommer sterben durchschnittlich 20 Menschen an einem solchen anaphylaktischen Schock – die Dunkelziffer ist hoch, weil die Ursache Insektenstich nicht immer festgestellt wird.

So erkennen Sie die Anzeichen eines allergischen Schocks und können durch Erste Hilfe Leben retten:

Anzeichen eines anaphylaktischen Schocks

Das sind typische Anzeichen eines allergischen Schocks:

Schwindel

tränende Augen

Schwellungen der Nasenschleimhäute

Schnupfen

Schluck- und Sprechbeschwerden

Atemnot

Herzrasen

Übelkeit

Darmbeschwerden

Juckreiz und Rötungen am ganzen Körper

Es treten nicht zwingend alle Symptome gleichzeitig auf. Ärzte raten: Sobald die Allergie-Anzeichen über eine örtliche Hautreaktion hinausgehen, sollte der Notarzt verständigt werden.

Erste Hilfe nach Bienen- oder Wespenstichen

Schnell zu handeln, ist bei Insektenstichen generell wichtig, um Schmerzen und Schwellungen gering zu halten. Schwellen allerdings Atemwege an oder kommt es sogar zu Reaktionen des Herz-Kreislauf-Systems, rettet Erste Hilfe das Leben von betroffenen Personen. Dies sind die wichtigsten Schritte: