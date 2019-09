Alleingänge stören die CSU-Harmonie

Die Sehnsucht nach parteiinternem Frieden war groß in der CSU nach dem quälend langen Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Markus Söder. Und so folgten auf den harmonischen Parteitag im Januar mit der Wahl Söders zum CSU-Chef mehrere Monate der relativen Ruhe. Söder ist die unangefochtene Nummer eins, er gibt die politischen Schwerpunktthemen vor - und macht Tempo bei der Umsetzung.

Dreieinhalb Wochen vor dem CSU-Parteitag in München, auf dem Söder im Amt bestätigt werden soll, aber macht sich in Teilen der Partei wieder etwas Unruhe breit. Vor allem die medienwirksamen Alleingänge von Parteivize Manfred Weber und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie der neue Kurs von Bundesinnenminister Horst Seehofer in der Migrationspolitik stören die CSU-Harmonie.

Manfred Webers Sympathie für Schwarz-Grün

Jüngstes Beispiel: die Sympathiebekundung von CSU-Vize Weber für Schwarz-Grün. In der "Welt am Sonntag" erklärte der Europapolitiker ein Bündnis von Union und Grünen zum "eigentlichen Zukunftsmodell für Deutschland". Nur Schwarz-Grün könne auf Bundesebene die "gesellschaftlichen Konflikte, die wir in Deutschland haben, befrieden."

Während von Ex-CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz Lob für Weber kam, gab es aus der CSU viel Kritik. Zunächst bemängelte der Vize-Bundeschef der konservativen Werteunion, Thomas Jahn (CSU), an Webers Aussagen sei "wirklich alles falsch". Am Montagabend soll laut "Münchner Merkur" in einer Sitzung der CSU-Bundestagsabgeordneten viel Unmut über den Parteivize geäußert worden sein. Am Mittwoch distanzierte sich dann CSU-Generalsekretär Markus Blume öffentlich vom Weber-Interview: "Aus bayerischer Perspektive und aus bundespolitischer Perspektive stellt sich Schwarz-Grün im Moment nicht als Option, denn die Grünen zeigen, dass sie nach wie vor Verbots- und Bevormundungspartei sind."

Politischer Balanceakt

Söder ist natürlich bewusst, dass es auf Bundesebene irgendwann aufgrund der Mehrheitsverhältnisse keine Alternative zu Schwarz-Grün geben könnte. Gegenwärtig aber verfolgt er eine klare Linie, zu der Webers Argumentation so gar nicht passt: Einerseits setzt die neue CSU offensiv auf "grüne" Themen, andererseits ist dies stets verknüpft mit einer klaren Abgrenzung von den Grünen und scharfen Angriffen auf die Öko-Partei. Die Botschaft dieser Doppelstrategie: Auch die CSU kann Klima- und Umweltschutz - aber anders und besser als die Grünen.

Auf diese Weise versucht Söder den politischen Balanceakt, den Höhenflug der Grünen zu stoppen, ohne zugleich traditionelle CSU-Wähler zu verschrecken. Schon jetzt fällt es so manchen in der CSU schwer, Söders Öko-Schwenk mitzugehen. Wenn Weber jetzt auch noch mit Schwarz-Grün kokettiert, könnte das - so die Befürchtung in der CSU-Spitze - viele eher konservative CSU-Anhänger verschrecken, wovon möglicherweise die AfD profitieren könnte.

Kritik an Seehofers fester Quote

Aus ganz ähnlichen Motiven sorgen auch Äußerungen von Bundesinnenminister und Ex-Parteichef Horst Seehofer für Grummeln in der Partei. Der Auslöser: Seehofers Ankündigung, dass Deutschland bereit sei, 25 Prozent der Migranten aufzunehmen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden.

Wurde Seehofer von der Opposition über Monate hinweg als Hardliner kritisiert, bekommt er neuerdings Zustimmung aus den Reihen von Grünen und Linkspartei - während Unionspolitiker mit Blick auf eine feste Aufnahmequote Alarm schlagen. CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer betonte, er sei "immer dagegen, dass man von vornherein irgendwelche Quoten festlegt". Und die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), beklagte, das sei "keine vorausschauende Migrationspolitik". Seehofer wies die Kritik aber zurück und hält an seiner Linie fest: "Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss."

Der Berliner CSU-Youtuber

Und dann wäre da noch die Konkurrenz zwischen Parteichef Söder und dem Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, der zuletzt mehrfach ohne Absprache vorpreschte. Während in der CSU-Zentrale – auch unter dem Eindruck der Attacken des Youtubers Rezo – an einer Social-Media-Strategie gebastelt wird und neue Formate erprobt werden, präsentierte Dobrindts CSU-Landesgruppe kurzerhand einen eigenen Youtuber: "Die Antwort auf @rezomusik heißt Armin", schrieb die Landesgruppe auf Twitter. Der Spott über die Social-Media-Show "CSYOU" dürfte so gar nicht in Söders Sinn gewesen sein. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung ist Armin der Youtuber der CSU - zwischen Landesgruppe und Landesleitung unterscheidet da niemand.

Dobrindts unabgesprochener Vorstoß

Auch in der Klimadebatte sorgte Dobrindt für Wirbel. Während Parteichef Söder Ende August noch am neuen CSU-Klimaschutzkonzept feilte, überraschte Dobrindt die Parteiführung mit einem eigenen Vorstoß. Der Landesgruppenchef forderte unter anderem eine Strafsteuer auf Billigflüge. Der Widerspruch aus München ließ nicht lange auf sich warten. "Dies ist kein abgestimmter Vorschlag der CSU", stellte Generalsekretär Blume schnell klar. "Die CSU ist und bleibt eine Steuersenkungspartei."

Mit Söders Wunsch nach völliger Kontrolle der CSU-Kommunikationsstrategie vertragen sich die Alleingänge seiner Parteifreunde nicht. Öffentlich hält sich der CSU-Chef aber mit Reaktionen darauf zurück. Vor den Mikrofonen und Kameras bleibt es die Aufgabe des Generalsekretärs, die Aussagen von Weber, Dobrindt und Co. zurechtzurücken.