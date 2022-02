Alle wollen raus: die besten Tipps für Outdoor-Kochen

Gemeinsam zu kochen liegt im Trend. Das Kochen draußen in der Natur ist dabei ein besonderes Erlebnis. Studierende für Outdoor-Sport und Adventure Management kultivieren Draußen-Kochen als Gemeinschaftsaktion. Je nachdem, wie aufwändig das Menü werden soll, muss man zwar ganz schön viel Equipment zum Feuerplatz schleppen. Doch der Aufwand wird mit einem besonderen Erlebnis belohnt. Am besten eignen sich Gerichte aus einem Topf oder vom Grill.

Wetterfest kochen: einen geeigneten Feuerplatz finden

Kochen draußen geht nicht ohne den Wetterbericht. Für die Kochshow der Studierenden war Sturm angesagt. Der ursprüngliche Plan musste wegen des Winds also verändert werden. "Lagerfeuer auf einer zugigen Hochebene bei Sturm geht natürlich nicht. Da muss man sagen, die Natur ist stärker", sagt Outdoor-Koch Simon Frank. Er fand eine windgeschütztere Stelle im Schatten eines großen Gebäudes auf dem Campus des Adventure Camp. Und baute mit seinen Mitstudierenden zum Schutz vor Wind und Regen eine Jurte auf. In diesem großen Zelt kann man Feuer machen, der Rauch zieht über ein Loch in der Zeltspitze ab.

Für Feuer draußen braucht es eine Genehmigung

"Einfach so in den Wald gehen und Feuer machen, geht nicht", sagt Simon Frank. Das ist aus Gefahr vor Waldbränden verboten. Erlaubt ist es auf öffentlichen Feuerplätzen, wie etwa dem Hexentanzplatz auf dem Nagelsberg bei Treuchtlingen. Das ungeschriebene Gesetz dabei ist, dass jeder am Schluss wieder abtransportiert, was er vorher angeschleppt hat. Simon Frank kocht gerne auf Feuertonnen aus Eisen. Wer so etwas mit einer Gruppe machen will, braucht eine Genehmigung. Im eigenen Garten dagegen ist Feuer erlaubt.

Prima fürs Feuer: Rezepte für einen einzigen Topf

Für die Kochshow hat Simon Frank ein Vier-Gänge-Menü vorbereitet. Drei vegane Aufstriche und Brot für die Vorspeise hat er schon fertig mitgebracht. Vor Ort kocht er Gemüsesuppe als Starter und ein Reisgericht. Suppe und Reisgericht können in einem einzigen Topf zubereitet werden. "Weil man nicht mehrere Platten hat, ist das für die Outdoorküche besonders geeignet". Den Topf hängt er an einem Dreibein über einer niedrigen Feuertonne auf. Eine zweite Feuertonne ist mit einer Eisenplatte versehen, auf dieser werden Brotscheiben angeröstet. In seine Reispfanne kommen Zwiebeln, Olivenöl, Zucchini, Paprika. Der Reis wird zusammen mit dem Gemüse etwas angeschmort, dann kommt Wasser dazu. Am Schluss gibt Simon Frank noch gewürfelten Fetakäse dazu.

Feuer nicht zu heiß werden lassen

Während Gaskocher relativ stabil Hitze liefern, ist Feuer eine lebendige Angelegenheit. "Das Feuer darf nicht zu heiß werden", sagt Simon Frank, sonst ist schnell mal was angebrannt. Es braucht Fingerspitzengefühl, wann wieder ein Scheit nachgelegt werden muss. "Lieber weniger Feuer – und dafür mehr Zeit fürs Garen einplanen", ist sein Tipp.

Kleidung aus Wolle macht ein Funken nichts aus

Die Studierenden für Outdoor Sport warten für Kochaktionen draußen nicht auf den Frühling. "Es gibt kein schlechtes Wetter" sagt Student Simon Stroh, "sondern nur schlechte Kleidung". Vor allem die Füße müssen warm sein, sagt er. Warme, wasserfeste Schuhe sind wichtig. Und fürs Kochen am Feuer empfiehlt er Kleidung aus Wolle. "Schon ein einziger Funken kann ein Loch in Synthetik-Kleidung brennen, da ist dann schnell eine Membran kaputt und das Teil nicht mehr dicht".

Schokobananen und Feuerzangenbowle

Als Nachspeise gibt es gegrillte Schokobananen mit Kerne-Topping. Dafür wird die Schale oben aufgeschnitten, und vier Stückchen Schokolade werden in die Banane gesteckt. Mit Schale kommt alles auf den Grill. Wenn die Banane fertig gekocht ist, streut Simon Frank noch ein paar knusprige Kerne drüber. Und das Highlight zum Abschluss: Feuerzangenbowle. "Die ist immer eine besondere Show", sagt Frank. Am Ende sind die Klamotten verraucht, aber alle hatten eine schöne Zeit am Feuer. "Die besten Partys finden doch immer in der Küche statt", sagt Simon Frank. Wieso also nicht die Küche nach draußen bringen? Dann gibt’s den Feuerzauber noch dazu.