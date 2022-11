"Alle sind ruhig geblieben": Regionalzug nach Unfall evakuiert

Reparatur dauert an

Nach Angaben einer Bahnsprecherin könnten die Aufräumarbeiten und die Reparatur bis in die Abendstunden andauern. Die Bahnstrecke blieb am Sonntagnachmittag weiter gesperrt. Von der DB Regio Baden-Württemberg hieß es am Sonntagnachmittag auf Twitter, die Störungsbehebung sei voraussichtlich erst am Montag, 7. November.

Ein Ersatzverkehr mit Bus ab Nonnenhorn bis Lindau-Reutin "und dann im Pendelverkehr" sei eingerichtet, hieß es von der Deutschen Bahn weiter.

Mit Informationen von dpa