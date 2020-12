Alle kaufen online: Nürnberger Paketzusteller im Dauerstress

Schon vor der Corona-Krise haben immer mehr Menschen online bestellt, in der Corona-Krise ist die Zahl der Pakete und Päckchen noch gestiegen und jetzt vor Weihnachten und mit dem Teil-Lockdown sind die Paketzusteller dank online bestellter Weihnachtsgeschenke im Dauerstress. Einer von ihnen ist Taner Rösl aus Nürnberg.

Bis zur Decke beladen

Acht Uhr in der Früh, Dienstbeginn für Paketzusteller Taner Rösl. Der 49-Jährige steigt in seinen DHL-Transporter. Den hat er bis zur Decke mit Paketen und Päckchen verschiedenster Größe beladen, sogar der Beifahrersitz ist voll. Das schreckt Taner Röls aber nicht. "Heute lohnt es sich, 330 Päckchen muss ich ausliefern, auf nach Gebersdorf", sagt er fröhlich. Der Nürnberger liebt die Herausforderung, nicht nur vor Weihnachten. Er könnte auch Pakete an Kollegen abgeben, aber das hat er noch nie getan, in seinem Zustellbezirk sieht er ungern andere "wildern".

In Gebersdorf kennt jeder den Paketzusteller Taner Röls

Seit 23 Jahren ist der Nürnberger Stadtteil Gebersdorf das "Revier" von Taner Röls. Hier liefert er Pakete aus, jeder hier grüßt ihn, kennt ihn beim Namen. Taner Rösl liebt seinen Job und seine Kunden. Den Weg zwischen Haustür und Transporter rennt er meist, nicht nur, wenn die Presse da ist, beteuert er. Glaubhaft, denn durchtrainiert sieht der Mann in schwarzrotgelber Kluft wirklich aus. Sport brauche er jedenfalls am Abend keinen mehr, sagt Taner Rösl und stellt ein Paket vor eine Haustür.

Immer im Dezember nimmt Taner Röls drei Kilo ab

Die Paketflut in Deutschland hat immens zugenommen. Kein Wunder, sagt Taner Rösl: Es ist einfach, bequem und die Leute wollen momentan nicht aus dem Haus – warum auch? Kein Weihnachtsmarkt, kein Glühwein, warum sollten die Leute in die Innenstädte gehen? Ihn persönlich stört die große Menge an Paketen nicht, es sei eine sportliche Herausforderung, und er wolle alle seine Kunden zufrieden stellen. Drei Kilo verliere er im Dezember an Gewicht, das mache die Rennerei, aber das mache er gerne.