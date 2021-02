Alle Impfzentren in Unterfranken sind jetzt in Betrieb

Schon Ende Dezember 2020 gab es in manchen unterfränkischen Impfzentren erste Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Doch nicht in allen Impfzentren konnte der Betrieb sofort starten. Immer wieder gab es Schwierigkeiten mit der Lieferung des Impfstoffes. In vielen Regionen waren zunächst ausschließlich mobile Impfteams unterwegs, um etwa Bewohner und Mitarbeiter in Seniorenheimen zu impfen. Mit der Öffnung des Schweinfurter Impfzentrums sind nun alle Impfzentren in Unterfranken in Betrieb.

Betrieb in Schweinfurter Impfzentrum startet

Im Impfzentrum auf dem Schweinfurter Volksfestplatz startet jetzt der Regelbetrieb. Bislang wurden hier über 200 Ärzte, Praxisbeschäftigte oder Mitarbeiter von Rettungsdiensten geimpft. Vor zehn Tagen haben mobile Impfteams die letzten Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und Seniorenresidenzen geimpft. Nun sollen auch Menschen geimpft werden, die über 80 Jahre alt sind und nicht in einer Senioreneinrichtung wohnen. Laut Stadt sei eine frühere Öffnung des Impfzentrums wegen der mangelnden Lieferung an Impfstoff nicht möglich gewesen. 1.000 Personen, die sich online für die Impfung registriert hatten, haben bereits eine Einladung zu einem Impf-Termin erhalten. Das Schweinfurter Impfzentrum ist schon seit Mitte Dezember 2020 betriebsbereit.

Würzburger Impfzentren seit sieben Wochen in Betrieb

Eigentlich hatte man in Stadt und Landkreis Würzburg geplant, insgesamt 2.000 Impfungen pro Tag durchzuführen. Davon sei man aber weit entfernt, sagt Michael Dröse, Verwaltungsleiter der Impfzentren im Raum Würzburg. Derzeit führen mobile Teams täglich etwa 200 Erst- und Zweitimpfungen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen in Stadt und Landkreis durch, weitere 200 Dosen bekommen die beiden Impfzentren auf der Talavera und in Giebelstadt. Beide Impfzentren sind seit Ende Dezember 2020 in Betrieb. Rund 40.000 Menschen hätten in den Impfzentren schon geimpft werden können, wenn die Lieferung der Impfdosen glatt laufen würde. So sind es aber erst 4.721. Insgesamt haben sich 46.180 Impfwillige registriert, Tendenz steigend. "Den Druck, alle Impfwilligen auch impfen zu können, spüren wir schon sehr", sagt Dröse.