Alle Impfzenten in Oberfranken sind startklar

Die Impfzentren in Oberfranken sind startklar. Sobald der Impfstoff geliefert wird, kann mit den Impfungen begonnen werden.

Bamberg: Auch mobiler Einsatz denkbar

In Bamberg wurde die Brose-Arena zum Impfzentrum umfunktioniert. Bis zu 600 Menschen könnten sich hier täglich impfen lassen. Auch das Impft-Team stünde zum Einsatz bereit: sieben Ärzte, 18 Medizinischen Fachangestellte und bis zu fünf Verwaltungsmitarbeiter konnten akquiriert werden. Sobald der Impfstoff bereitstehe, werde das Landratsamt informiert – auch über den genaueren Ablauf. Es könnte sein, dass es in der letzten Dezemberwoche schon mit der Impfung losgehe, so Frank Förtsch vom Landratsamt Bamberg. Geplant sei aber auch, dass anfangs mobil gearbeitet werde. Das heißt: Die Impfteams könnten direkt in Pflegeheime gehen, so Förtsch weiter.

Adresse: Brose-Arena , Forchheimer Straße 15, Bamberg

Bayreuth: Auch Zusatz-Impfzentrum startklar

In den vergangenen Tagen haben sich die Turnhalle der Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth und das Ärztehaus der Sana Klinik in Pegnitz in Impfzentren verwandelt. Stadt und Landkreis arbeiten Hand in Hand. Geplant ist, dass an der Realschule zwei "Impfstraßen" geschaffen werden. Im Zwei-Schicht-Betrieb soll dort jeweils vier Stunden täglich geimpft werden. Auch in Pegnitz soll jeden Tag vier Stunden geimpft werden.

Sollte die Kapazitäten in den beiden Einrichtungen überlastet sein, dann stünden noch die Turnhallen des Bayreuther Stadtbades zur Verfügung. Auch dort ist bereits alles startklar. Theoretisch könnte bei Inbetriebnahme der Stadtbadturnhallen die Beimpfung für mehr als 400 Personen zusätzlich zu den bereits sichergestellten und betriebsfähigen Impfzentren ermöglicht werden. Diese Rückfallebene bilde eine gleichermaßen sinnvolle wie auch erforderliche Maßnahme zur Sicherstellung der Beimpfung der Bürger, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt Bayreuth.

Adresse: Johannes-Kepler-Realschule, Adolf-Wächter-Straße 8, Bayreuth

Adresse: Sana Klinik, Langer Berg 12, Pegnitz

Coburg: 600 Dosen sollen pro Tag verimpft werden

Für Stadt und Landkreis Coburg ist das Impfzentrum im Ahorner Ortsteil Witzmannsberg entstanden. Eine große Herausforderung für die Verwaltung ist die noch unbekannte Software für die Erfassung der Impfvorgänge. Im Idealfall sollen 600 Dosen pro Tag in Witzmannsberg verimpft werden. Im Schichtbetrieb zwischen 06.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends müssen die Impflinge dann registriert, aufgeklärt und schließlich geimpft werden. Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür und für den mobilen Impfdienst vorgesehen.

Adresse: Kulturhalle Witzmannsberg, Badstraße 20a, Ahorn - Witzmannsberg

Forchheim: 300 Impfungen täglich möglich

Das Impfzentrum in Forchheim ist das ehemalige Don Bosco Jugendwerk. Das Gebäude stand mehr als ein Jahr leer. Die Räume sind renoviert und mit dem Inventar für die Impfungen ausgestattet. Geimpft werden könnten hier rund 300 Menschen am Tag. Der Arbeiter-Samariter-Bund Forchheim (ASB) wird die Einrichtung gemeinsam mit dem regionalen Ärztewerk UGEF (Unternehmen Gesundheit Franken) leiten.

Adresse: Don Bosco Jugendwerk, Bayreuther Straße 1, Forchheim

Hof: Mobile Teams im Einsatz

Das Hofer Impfzentrum ist in einem ehemaligen Autohaus, der Firma MAN Robert Tröger KG. Neben dem Betrieb vor Ort sollen auch drei bis fünf mobile Impfteams im Landkreis Hof unterwegs sein. Beispielsweise, um in Seniorenheimen direkt impfen zu können.

Adresse: Ernst-Reuter-Straße 62, Hof

Kronach: Alles vorbereitet

Das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Kronach entsteht in der Industriestraße 11 in Kronach, einem Teil des Loewe-Geländes. Es habe alles wunderbar geklappt, von der Immobiliensuche bis zum Personal. Man sei bestens vorbereitet, so Alexander Löffler vom Landratsamt Kronach. Die Kapazitäten würden für bis zu 300 Impflinge täglich ausreichen. Das Personal sei gefunden und stehe bereit, sobald es losgehen könne, so Löffler.

Adresse: Ehemaliges Loewe Areal, Industriestraße 11, Kronach

Kulmbach: Impfzentrum im Einkaufszentrum

In Kulmbach wurde das 4. Obergeschoss im Fritz -Einkaufszentrum umgebaut und eingerichtet. Sobald der Impfstoff verfügbar ist, können in Kulmbach bis zu 300 Menschen am Tag geimpft werden.

Adresse: Fritz-Einkaufszentrum, Fritz-Hornschuch-Straße 9, 95326 Kulmbach

Lichtenfels: 400 Quadratmeter vorbereitet

Auch Lichtenfels ist bereit. Die Wahl für das Impfzentrum ist auf ein landkreiseigenes Gebäude gefallen. Auf 400 Quadratmetern ist ab 15. Dezember alles soweit startklar.

Adresse: Gabelsberger Straße 22 , Lichtenfels

Wunsiedel: Auch Ehrenamtliche helfen mit

Das zentrale Corona-Impfzentrum im Landkreis Wunsiedel wird vollständig vom BRK geleitet. Es ist beim Roten Kreuz in Wunsiedel, und alles sei vorbereitet, heißt es auf Nachfrage. Auch in Wunsiedel sind täglich 300 Impfungen geplant. 15 Ärzte konnten aus der Region gewonnen werden, die die Impfwilligen aufklären und Ansprechpartner sind. Die Impfungen selbst werden auch hier von Fachpersonal übernommen. Zudem werden Ehrenamtliche bereitstehen.

Adresse: Rot-Kreuz-Straße 7, Wunsiedel