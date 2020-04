Alle Groß-Events abgesagt – Was heißt das für Veranstalter?

Besonders hart trifft es die Veranstaltungen, die ohnehin finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Zum Beispiel das Africa Festival in Würzburg, dass schon jede Menge Karten für dieses Jahr verkauft hat und nun hofft, dass viele Besucher auf Rückerstattung verzichten. Damit kann das Umsonst & Draußen-Festival nicht rechnen. Wo kein Eintritt verlangt wird, werden auch keine Tickets verkauft.

"Wir haben grob überschlagen, dass uns die Festivalabsage etwa 100.000 Euro kosten wird. Das sind die Kosten, die wir bis zum Juni nächsten Jahres haben werden. Aber nur so kann und muss man rechnen, denn irgendwie müssen wir es ja bis dahin schaffen." Ralf Duggen, Umsonst & Draußen-Verein

Spendensammeln als Möglichkeit

Ralf Duggen will Gespräche mit Sponsoren über mögliche Unterstützung führen. Zur Not müsse man eben anfangen, Spenden zu sammeln. Gleich mehrfach von der Corona-Pandemie betroffen ist Ralf Hofmann, Geschäftsführer der Schweinfurter Veranstaltungsagentur L19. Die organisiert neben Honky Tonk-Kneipenfestivals in Schweinfurt, Würzburg, Haßfurt oder Lohr auch das Stadtfest in Schweinfurt.

"Für uns bedeutet es im Moment, dass wir etwa 300.000 Euro weniger Umsatz haben werden. Der Verlust wird sich aber nur in diesem Rahmen halten, wenn ab September eine Erleichterung in irgendeiner Form stattfindet. Wenn die eine oder andere Veranstaltung dann durchgeführt werden kann. Das ist im Moment aber nicht abzusehen." Ralf Hofmann, Agentur L19

Betriebsbedingte Kündigungen

Ende April muss Ralf Hofmann all seinen vier Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen. Denn er rechnet nicht damit, dass dieses Jahr noch Veranstaltungen stattfinden können. Und das betrifft nicht nur seine Agentur direkt, sondern auch ein großes Netzwerk in seiner Branche.

"Das sind Dienstleister wie Beschaffungsfirmen, Bühnenbauer oder auch Grafiker. Und natürlich auch die Künstler. An dieser Situation hängen also ganz viele kleine Schicksale, die sich zu einem großen Problem vereinen. Vor allem ist die ganze Situation aus unserer Sicht völlig unverschuldet. Wir haben ja darauf überhaupt keinen Einfluss." Ralf Hofmann, Agentur L19

Finanzielle Schäden durch Absage des Weinfestes

Ähnlich sieht es in Volkach aus. Dort hätte man dieses Jahr die 72. Ausgabe des beliebten Weinfestes gefeiert. Genau beziffern lässt sich der Verlust durch die Absage nicht, aber der finanzielle Schaden für die Winzer dürfte beträchtlich sein.

"Wir wissen natürlich, dass unsere elf Winzer beim Weinfest jedes Jahr tausende Weinflaschen verkaufen. Diese Stückmenge gilt es natürlich zu kompensieren und es ist sehr fraglich, ob das im Laufe dieses Jahres auf einem anderen Weg gelingen kann." Marco Maiberger, Leiter der Touristinformation

Veranstaltet wird das Weinfest von der Stadt Volkach. Örtliche Vereine betreiben Weinstände im Auftrag der Winzer und bessern so ihre Vereinskassen auf. Das fällt jetzt natürlich alles weg. Aktuell will die Stadt ausloten, in welcher Form Ersatzveranstaltungen möglich sind. Momentan scheint alles in weiter Ferne.

