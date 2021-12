Stiftung Warentest: Alle FFP2-Masken für Kinder fallen durch

Während die Inzidenz stagniert, diskutieren Experten den Schutz vor einer Virusausbreitung bei Kindern. Dabei scheint sich ein Mangel an kindertauglichen Masken anzudeuten: Bei einer Prüfung von 15 speziellen FFP2-Masken für Kinder durch Stiftung Warentest sind alle Modelle durchgefallen. Die Verbraucherorganisation testete die Masken auf Atemkomfort, Filterwirkung und Passform für den Kopf. Sie kam zu dem Ergebnis: Keines der derzeit auf dem Markt befindlichen Modelle, die für Kinder gekennzeichnet und zumindest eine FFP2-vergleichbare Schutzwirkung haben, genügte den Kriterien. Das vernichtende Fazit von Stiftung Warentest: "Diese Masken bieten nur geringen Atemkomfort: Für Kinder wenig geeignet und für uns ein K.o.-Kriterium."

Atemwiderstand bei FFP2-Masken für Kinder zu hoch

Grundlage der Tests war der Atemwiderstand, der überwunden werden muss beim Atmen durch die Maske. Generell gilt: Je fester das Material, desto mehr Kraft muss die Lunge aufbringen, um Luft durch die Maske einzusaugen. Für Kinder haben die Autoren der Studie die Hälfte der Erwachsenen-Norm für maximalen Atemwiderstand angesetzt, angelehnt an das Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.

Dabei kam laut Stiftung Warentest heraus, dass die speziell für Kinder deklarierten Masken alle beim Atemwiderstand im Bereich der Erwachsenenmasken lägen, manche sogar über dem Maximalwert und somit selbst für Erwachsene zu luftundurchlässig.

Experte: Staat muss Produktion kindgerechter Masken ankurbeln

Für Professor Christian Kähler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Bundeswehr-Universität in München sind die Ergebnisse wenig überraschend: Die Firmen wählten für Kinder das gleiche Material, lediglich sei die Filterfläche kleiner aufgrund des kleineren Kopfes. Dadurch sei aber für Kinder das Atmen durch die FFP2-Masken über einen längeren Zeitraum zu anstrengend, so Kähler. Sein Appell: "Wenn man sagt, man möchte für Kinder adäquate Masken haben, dann darf man nicht drauf warten, sondern der Staat kann den Markt schaffen."

Wenn der staatliche Auftraggeber entsprechende Eigenschaften für Kinder-FFP2-Masken vorgeben würde, dann fänden sich auch Unternehmer, glaubt der Strömungsphysiker. Der Maskenpreis würde dann allerdings auch entsprechend der Spezifika ausfallen.

Schutzkonzept an Schulen: Plexiglas und Luftfilter statt Masken

Kähler rät gleichzeitig dringend dazu, an Schulen ein vollständiges Schutzkonzept aufzubauen: Statt OP-Masken im Unterricht sollten alle Klassenzimmer mit Plexiglasscheiben und Luftfiltern ausgestattet sein. "Kinder können sich auch durch kontaminierte Raumluft infizieren." Deshalb sei es wichtig, leistungsfähige Raumluftreiniger zu installieren und zwischen den Schülern transparente Schutzwände aus Plexiglas aufzustellen, dann, so Physiker Kähler "braucht man im Unterricht eigentlich gar keine Masken mehr".

Grundsätzlich unterstreicht der Luftströmungsforscher: OP-Masken böten keinen Selbstschutz vor einer Infektion: "Sie verhindern lediglich eine Tröpfcheninfektion", sagt der Forscher. Dagegen schützten nur FFP2-Masken oder adäquate Standards vor einer Corona-Infektion, vorausgesetzt sie werden richtig aufgesetzt.

LMU-Studie: nur wenig Ausbrüche an Schulen

Unterdessen sind Schulen in Bayern laut einer Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München nur wenig am Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie beteiligt. Insgesamt seien seit Schuljahresbeginn in Bayern bei knapp 5.000 Grundschulen und weiterführenden Schulen etwa 400 Ausbrüche registriert worden, so das Ergebnis der Studie. "Bei etwa 55.000 Klassen in Grundschulen und weiterführenden Schulen in Bayern sind 400 Ausbrüche relativ wenig", sagt Ursula Berger, Statistikerin und Autorin der Schulstudie. Hinzu kommt: Knapp die Hälfte dieser "Ausbrüche" haben eine Ausbruchsstärke von lediglich zwei Infizierten. Die Zahlen sprechen für eine geringe Bedeutung der Schulen beim Infektionsgeschehen, lautet das Fazit der Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Gute Datenlage bei Schulen

In der Studie vergleichen die Autoren Infektionsausbrüche in Schulen, Seniorenheimen, Krankenhäusern und am Arbeitsplatz. Bei Betrachtung der statistischen Ausgangsdaten kommt die Studie zu dem Schluss, "dass Schulkinder unter 12 Jahren zu den am besten getesteten Bevölkerungsgruppen gehören und somit bei Schulkindern die Dunkelziffer sehr gering sei müsse", so das Fazit der Studie.