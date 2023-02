"Bedeutende Zäsur": Alle Corona-Regeln Bayerns fallen weg

Mehr als 100 Fassungen der Corona-Verordnungen

Am 24. März 2020 hatte das Gesundheitsministerium per Verordnung zunächst eine vorläufige Ausgangsbeschränkung festgelegt, drei Tage später folgte die erste Bayerische Verordnung über Infektionsschutzmaßnahmen mit zahlreichen weiteren Einschränkungen. Insgesamt erließ das Ministerium im Lauf der Pandemie 17 Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen, die laut Herrmann insgesamt 87 Mal geändert wurden. "Das heißt, es gab über 100 verschiedene Fassungen dieser Verordnung", erläuterte der Staatskanzleichef. "Ich finde das schon beeindruckend." Es sei einerseits mit einem erheblichen verwaltungstechnischen und auch juristischen Aufwand verbunden gewesen, andererseits sei die Strategie unter dem Strich aber erfolgreich gewesen und habe Menschenleben gerettet.

Die per Verordnung festgelegten Regeln wurden im Laufe der drei Jahre immer wieder auch von Gerichten überprüft. In vielen Fällen wurden sie bestätigt, die Staatsregierung musste aber auch mehrere Schlappen hinnehmen: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kippte unter anderem die 15-Kilometer-Grenze für Bewohner in Corona-Hotspots, die 2G-Regel im bayerischen Einzelhandel, das Übernachtungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots, das bayernweite Grillverbot, die Corona-Testpflicht für Grenzgänger und die vorgezogene Sperrstunde ab 22 Uhr für die Gastronomie. Die Corona-Ausgangsbeschränkung vom April 2020 stufte mittlerweile auch das Bundesverwaltungsgericht als unverhältnismäßig und unwirksam ein.

Corona-Bußgeldkatalog fällt weg

Auch der "Bußgeldkatalog Corona-Pandemie" gehört ab Mittwoch der Vergangenheit an. Er laufe aus, weil es in den bayerischen Regelungen keine "bußgeldbewährten Tatbestände" mehr gebe, sagte Staatskanzleichef Herrmann.

Zuletzt legte der Bußgeldkatalog noch den Regelsatz bei Verstößen gegen die Masken- und Testnachweispflichten fest: 250 Euro für Personen ab 14 Jahren. Stellte der Verantwortliche eines Betriebs oder einer Einrichtung die Einhaltung der Maskenpflicht nicht sicher, sollten 5.000 Euro fällig werden.

Letzte Bundesregeln bleiben

Bundesweit läuft ebenfalls zum 1. März die Maskenpflicht für Beschäftigte und Bewohner in Pflegeheimen und in Kliniken aus. Darüber hinaus wird die Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen abgeschafft.

Vorerst gültig bleibt im Infektionsschutzgesetz des Bundes noch die Maskenplicht für Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie für Patienten und Besucher in Arztpraxen und Tageskliniken. Diese Regelungen gelten noch bis 7. April.

Holetschek fordert Ende aller Maskenpflichten

Holetschek forderte die Bundesregierung erneut auf, die verbliebenen Maskenpflichten endlich aufzuheben. Er mahnte: "Es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass beispielsweise Beschäftigte und Besucher in Pflegeheimen unterschiedlich behandelt werden: Der Beschäftigte, der von Zimmer zu Zimmer eilt, kann dies ohne Maske tun - der Besucher, der meist nur einen Bewohner besucht, aber nicht." Die Maskenpflicht sei ein Flickenteppich und müsse daher so schnell wie möglich weg.

Die Einrichtungen könnten nach Hausrecht weiterhin Masken- oder Testnachweispflichten anordnen - zum Beispiel in besonders sensiblen Bereiche wie der Onkologie. "Die Entscheidung darüber überlassen wir den Menschen in den Einrichtungen, die die nötige Expertise dafür haben und die Lage am allerbesten einschätzen können."