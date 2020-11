Allach leuchtet: Hofladen startet "Sternstunden"-Aktion

Sie sollen ein helles Zeichen sein in dieser Pandemie-Zeit: Die Holzkerzen vom Hofladen Allach. 61 Stück haben Michael Heckenberger und seine Frau Regina schon fertig gezeichnet, ausgesägt und bemalt. Pünktlich zum Start ihrer Aktion "Allach leuchtet" am 11. November um 11.11 Uhr. Ab Mittwoch kann man die ein Meter hohen Kerzen im Hofladen Allach kaufen.

"Ich stelle mir das schön vor, wenn viele Leute in Allach so eine Kerze am Zaun oder vor der Haustüre stehen haben." Michael Heckenberger, Initiator

18 Euro kostet so eine Kerze. Der Erlös geht an die gemeinnützige Aktion "Sternstunden" vom Bayerischen Rundfunk.

Allacher Zimmermänner wollen Nachschub sichern

Die Kerzen sollen in Allach auch den Zusammenhalt symbolisieren. Und das zeigt sich schon in der Produktion. Denn wenn die Nachfrage groß sei, dann würden mehrere Zimmermänner in Allach mithelfen, um den Nachschub zu sichern. "Die Zimmermänner bekommen dann eine Schablone von uns und sägen die Kerzen in ihrer Mittagspause aus", erklärt Michael Heckenberger.