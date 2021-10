Alkoholverbot nach exzessiven Partys am Untreusee

Die Stadt Hof zieht Konsequenzen aus den Partys der jüngsten Vergangenheit. Am kommenden Wochenende gilt für die Parkanlage Theresienstein und den Untreusee ein Alkoholverbot. Demnach ist es verboten, dort alkoholische Getränke zu konsumieren oder mitzuführen. Es könne der Zutritt verweigert oder ein Platzverweis ausgesprochen werden, kündigt die Stadt an. Bei Verstößen drohe eine Geldstrafe von 200 Euro.

Müll und Scherben nach Party mit 500 Menschen

Hintergrund ist eine Feier Anfang Oktober, zu der über soziale Netzwerke wie Instagram nach Hof eingeladen wurde. Im Umfeld der Feier sei es zu zwei Körperverletzungen gekommen. Nach der Feier mit rund 500 Menschen seien große Mengen leerer Flaschen und Müll liegen geblieben.

Öffentliche Toiletten durch Kot verunreinigt

Die Seewärter der Stadt Hof fanden hunderte zerschlagener Glasflaschen, auch auf einem Kinderspielplatz. Das sei mit einem erheblichen Reinigungsaufwand verbunden gewesen. Außerdem seien die öffentlichen Toiletten durch Kot, Urin und Erbrochenes derart verunreinigt gewesen, dass sie nicht mehr benutzbar waren. Auch für kommenden Samstag werde in sozialen Netzwerken erneut zu Feiern am Untreusee und in der Parkanlagen Theresienstein aufgerufen.