Alkoholsüchtig wegen Corona

Je länger die Krise, umso größer die Suchtgefahr

Mehr Alkohol über einen längeren Zeitraum erhöht signifikant das Risiko für eine Abhängigkeit. Thomas Hillemacher, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg, warnt: je länger die Krise andauere, desto schwieriger werde es, zum normalen Konsum zurückzukehren. Denn wer längere Zeit regelmäßig trinkt, der gewöhnt sein Gehirn an Alkohol. Daraus kann eine Sucht werden. Vor allem jetzt, in diesen Krisen-Zeiten.

Vorsicht beim Alkohol-Genuss daheim

Neu ist: Während "Gelegenheitstrinker", die sonst auswärts bei Festen trinken, nun weniger Alkohol konsumieren, trinken "Daheim-Trinker" mehr. Also Menschen, die schon immer mal gerne eine Flasche Bier oder Wein daheim öffnen. Weil sie jetzt im Teil-Lockdown mehr Zeit daheim verbringen, wegen Homeoffice, Kurzarbeit, Jobverlust, könnte mancher die offene Flasche Wein vom Vorabend schon mittags in der Hand nehmen, fürchten Suchtforscher.

Zuviel Alkohol bei Online-Parties

Sorgen machen Peter vom Münchner Selbsthilfeverein "Anonyme Alkoholiker" auch das Phänomen der Online-Parties. Statt in der Bar oder Disco werde nun bei einer Videokonferenz getrunken. Für ihn eine traurige Begleiterscheinung der Corona-Krise.

"Mir hat eine 19-Jährige erzählt, dass sie samstags früh um drei mit der Schnapsflasche vorm Computer sitzt, da haben sie sich die Kante gegeben." Peter von den Anonymen Alkoholikern

Empfehlungen: Zwei trinkfreie Tage pro Woche

Die Empfehlung der meisten Suchtgesellschaften ist, möglichst zwei trinkfreie Tage pro Woche einzubauen. Thomas Hillemacher, Chefarzt am Klinikum Nürnberg, empfiehlt zum Beispiel ein Trink-Tagebuch zu führen. Pro Tag sollen Frauen nicht mehr trinken als 20 Gramm Alkohol, also ein Glas Wein, Männer nicht mehr als 30 Gramm, einen knappen Liter Bier, so die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Peter hat damals am meisten die Aufforderung einer Freundin geholfen, er solle sich Hilfe holen. Einen Alkoholiker auf sein Problem aufmerksam zu machen, sei der größte Freundschaftsdienst, den man ihm erweisen könne, meint der ehrenamtliche Mitarbeiter des Selbsthilfevereins "Anonyme Alkoholiker".