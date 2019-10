Alkoholisierter Raser ohne Führerschein klaut Blitzgerät

Ein 32-jähriger Mann aus Deggendorfer hat am Tag der Deutschen Einheit so viele strafbare Verkehrsdelikte begangen, wie es andere in einem ganzen Jahr nicht schaffen. Am Ende stellte sich noch heraus, dass der Audifahrer weder nüchtern war, noch einen Führerschein besitzt.

Polizei leitete sofortige Fahndung ein

Der 32-Jährige war am Donnerstagmorgen auf der B8 bei Stephansposching im Kreis Deggendorf mit 160 km/h statt erlaubten 100 km/h geblitzt worden. Daraufhin drehte er um und nahm kurzerhand das Blitzgerät mit. Da die Daten laut Polizei allerdings zentral gespeichert werden, konnte die Verkehrspolizei Deggendorf eine sofortige Fahndung einleiten. Am Vormittag ging der Gesuchte der Polizei ins Netz: Als ihn die Beamten anhalten und kontrollieren wollten, gab der 32-Jährige aber erneut Gas und flüchtete. Dabei überfuhr er eine rote Ampel.

Mit Alkohol und Drogen und ohne Führerschein

Als der Raser schließlich gestoppt werden konnte, stellten die Polizisten fest, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde anschließend seine Wohnung durchsucht. Im Keller fand die Polizei das gestohlene Blitzgerät.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen verbotenen Autorennens und Diebstahls ermittelt.