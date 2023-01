Alkoholfrei ins neue Jahr - Dry January ist hip

"Alkohol ist ein starkes Zell- und Nervengift", erklärt Margarete Männlein-Mangold, leitende Oberärztin der Abteilung für Klinische Suchtmedizin am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Genau aus diesem Grund wird er in der Medizin auch zur Desinfektion genutzt. Beim Trinken von alkoholhaltigen Getränken wird dieser Fakt ausgeblendet. Und doch ist es so. Egal ob Bier, Wein, Sekt oder anderes – regelmäßiges Trinken schadet dem Körper.

Verhalten hinterfragen

"Jeder weiß, dass Alkohol schädlich ist," erklärt die Medizinerin Männlein-Mangold. Eine Auszeit vom Alkoholkonsum wie beim Dry January - trockener Januar - sei eine gute Idee um sich das wieder bewusst zu machen. Denn das Hinterfragen der eigenen Konsumgewohnheiten schafft Bewusstsein.

Diese Erfahrung hat auch der Nürnberger Theaterregisseur Christian Schidlowsky gemacht. Das jährliche Alkoholfasten macht er seit Jahren und erinnert sich noch gut an sein erstes Mal: "Ich habe sofort nach ein paar Tagen gemerkt, wie gut mir das tut. Ich konnte besser schlafen und habe mich einfach viel fitter gefühlt!" Gleichzeitig wurde ihm damals noch etwas anderes bewusst. "Mir ist erschreckend aufgefallen, wie selbstverständlich Alkohol in unserer Gesellschaft ist".

Gotthard Lehner spricht sogar von der Volksdroge Alkohol: "Unsere Gesellschaft toleriert es alkoholisiert zu sein." Lehner ist Leiter der Fachklinik Haus Immanuel in Thurnau, dort werden alkoholabhängige Frauen betreut. Großevents oder Firmenfeiern, auf denen kein Alkohol konsumiert wird, gibt es kaum. Wobei es immer auf die Menge ankommt.

Erholungskur für den Körper

Wer eine Zeitlang ganz auf Alkohol verzichtet, tut sich viel Gutes, hält die Barmer Krankenkasse in einer Studie fest. Der Körper erholt sich - vor allem die Leber. Insgesamt wird der Stoffwechsel verbessert, dadurch wird das Hautbild besser. Auch der Schlaf ist ohne Alkohol erholsamer, die Regenerations- und Widerstandskräfte des Körpers nehmen zu. Der Blutdruck kann sich normalisieren und es purzeln die Pfunde. Um gesundheitliche Risiken zu minimieren, sollten gesunde Frauen täglich höchsten zehn Gramm und gesunde Männer höchstens 20 Gramm reinen Alkohol zu sich nehmen. Diese Werte sind schnell überschritten, denn eine Halbe Bier enthält etwa 25 Gramm Alkohol und ein Glas Wein 20 Gramm.

Gewohnheiten durchbrechen

Das eine oder andere Feierabendbier war auch für Theaterregisseur Christian Schidlowsky früher normal. "Als ich das erste Mal eine Woche pausierte, war ich schon stolz. Als es dann über mehrere Wochen ging, war es dann schon schwer," erinnert er sich. Und noch eine Erfahrung erstaunte ihn nach dem Verzicht. Das erste Bier nach der Alkoholpause setzte ihm schwer zu. "Ich war nach einer Halben schon betrunken," so Schidlowsky. Ihm wurde klar, wie sehr sich sein Körper an Alkohol gewöhnt hatte. "Und das wird einem nicht bewusst, wenn man nicht auf Alkohol verzichtet," sagt er.

Gradmesser Alkoholfasten

Wichtiger als die körperliche Regeneration ist bei einer Alkohol-Auszeit die Überprüfung des eigenen Verhaltens, findet David Schäfer von der Caritas Suchtberatung in Nürnberg. Es sei die Chance zu prüfen, wann und wieviel Alkohol im Alltag konsumiert wird. Hinweise auf missbräuchlichen Konsum sind täglicher Alkoholkonsum, wenn Alkohol zur Stressbewältigung herangezogen wird, wenn er automatisch bei Feiern und geselligem Zusammensein dazu gehört und besonders kritisch ist es, wenn man nicht mehr entscheiden kann, welche Menge man trinkt und wann man aufhört. "Wer genau hinschaut, kann auch Muster im Freundeskreis erkennen und sich fragen, will ich das weiter so haben," so Schäfer.

Verzicht – keine leichte Sache

"Jede Zeit der Abstinenz ist gut," sagt Gotthard Lehner, denn nicht allen gelinge es, einen Monat ohne Alkohol durchzuhalten. Wer die Kontrolle über sein Trinkverhalten verliere, laufe Gefahr, abhängig zu werden. Lehner ist Leiter der Fachklinik Haus Immanuel in Thurnau. In seiner Klinik werden alkoholabhängige Frauen betreut. Der Fachmann weiß aus seinen Erfahrungen in der Fachklinik Haus Immanuel in Thurnau: "Jeder kann in die Sucht rutschen".

Auch wenn der Slogan " Dry January" nach gesundheitsbewusstem modernem Lifestyle klingt, bewirkt er doch viel mehr. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg ist Alkohol ein Risikofaktor für die Entstehung von Krebs in Mund, Rachen, Kehlkopf und der Speiseröhre aber auch in der Leber, dem Darm und der weiblichen Brust - und das bereits bei einem Konsum von geringen Mengen.

Viele Bayern trinken zu viel

"Es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum", bestätigt Christian Weidner, Präsident Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen. Die Bayern scheinen das zu verdrängen, denn der Freistaat liegt beim Alkoholkonsum über dem Bundesdurchschnitt. Das ergab das jüngste Suchtmonitoring des LGL. Es kommt zu dem Ergebnis, dass 13,8 Prozent der Frauen und 18,1 Prozent der Männer in Bayern einen riskanten Alkoholkonsum haben. Zudem seien etwa fünf Prozent der Arbeitnehmer in Bayern alkoholabhängig, unter Führungskräften seien es sogar bis zu zehn Prozent. Neben der Familie und dem sozialen Umfeld ist laut dem Report des LGL die Arbeitswelt der Lebensbereich, der durch riskanten Alkoholkonsum und Abhängigkeit am stärksten beeinträchtigt wird.

Vorbildfunktion ist wichtig

Das Alkoholfasten ist für Christian Schidlowsky ein wichtiges Ritual. Nicht allein aus gesundheitlichen Gründen. Der zweifache Familienvater möchte auch Vorbild für seine Kinder sein. Für die Medizinerin Margarete Männlein-Mangold vom Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist das ein wichtiger Aspekt. Denn bei 90 Prozent ihrer jungen Patienten wurde Alkohol im Elternhaus täglich konsumiert.

Ein Dry January kann also ein wichtiger Impuls sein, sich mit dem eigenen Alkoholkonsum auseinanderzusetzen, wobei letztlich jeder Monat zum Alkoholfasten geeignet ist. Ziel ist es, einen Monat durchzuhalten.

Noch wichtiger wäre es, sein Verhalten auch langfristig zu ändern und die Auszeit nicht als Freikarte zu verstehen, um im Rest des Jahres sorglos Alkohol trinken zu können.