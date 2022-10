Alkoholfahrt nach Hochzeit: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier hat ein alkoholisierter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 59 Jahre alte Mann sei auf einer Straße von Neu-Ulm Richtung Nersingen nach rechts auf das Bankett geraten, über eine Verkehrsinsel gebrettert und mit hoher Geschwindigkeit über einen Kreisverkehr gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Schwer verletzt wurde durch Glück niemand.

Auto hob ab und landete auf dem Dach

Bei der Irrfahrt habe das Auto mit allen vier Rädern abgehoben und sei nach einem Überschlag auf einem Feld auf dem Dach gelandet. Der Fahrer und die 55 Jahre alte Ehefrau wurden leicht verletzt und kamen zur Überwachung in ein Krankenhaus, so die Polizei weiter.

Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten beim Fahrer 1,4 Promille fest. Er müsse sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten und habe zudem seinen Führerschein direkt abgeben müssen, hieß es von der Polizei. Das Ehepaar war auf dem Heimweg von einer Hochzeitsfeier gewesen.

Angehörige versammeln sich nach Hochzeit am Unfallort

Eine Streifenbesatzung hatte den Unfall in der Nacht zum Samstag zufällig von einer Tankstelle aus beobachtet und konnte erste Hilfe leisten. Nach Angaben der Polizei kamen, während die Polizei den Unfall aufnahm und der Rettungsdienst sich um die medizinische Versorgung des Ehepaars kümmerte, immer mehr Angehörige des 59-Jährigen hinzu. Sie waren ebenfalls auf dem Heimweg von der Hochzeit. Letztlich habe man die Gemüter der Verwandten aber beruhigen können, teilte die Polizei mit.

Der Sachschaden der am Pkw selbst, aber auch am Kreisverkehr und in dem Feld entstanden ist beläuft sich laut Polizei auf etwa 30.000 Euro.