Alkohol: München will Corona-Notbremse ziehen

Sobald in der Stadt München die Zahl der Infektionen weiter steigt und die 7-Tage-Inzidenz von 35 Infektion pro 100.000 Einwohner erreicht wird, gilt in München ein Alkoholverkaufsverbot (''to go") ab 21 Uhr. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wird dann ab 23 Uhr verboten sein. Das hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mitgeteilt.

Anti-Corona-Maßnahme: Breite Zustimmung am runden Tisch

Die Stadtratsfraktionen hätten mit breiter Mehrheit dem Vorschlag vom gestrigen runden Tisch zugestimmt, "alles zu tun, um eine weitere Zunahme der Corona-Infektionen möglichst einzudämmen." Die Entscheidung sei allen nicht leicht gefallen, so der Oberbürgermeister: "Es geht aber in Zeiten der Pandemie zuallererst um den Schutz der Bevölkerung und darum, noch wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden." Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 27,9 (RKI 25.08.2020, 00.00 Uhr).

Missachtung der Abstandsregeln, Lärm und Müll

Anlass für den runden Tisch waren zunächst die Probleme mit den Abstandsregeln sowie Lärm und Müll am Gärtnerplatz gewesen. Reiter hat inzwischen die Verwaltung beauftragt, "in Absprache mit dem Bezirksausschuss die Situation am Gärtnerplatz, insbesondere die Toilettensituation zu verbessern.