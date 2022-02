Alkohol am Lkw-Steuer: Fahrer und Speditionen bangen um Ruf

Christian Schad ist Chef einer Spedition in Bad Staffelstein. 30 Fahrer sind mit seinen Lastwagen vorwiegend in Deutschland und dem nahen Ausland unterwegs, die Spedition zählt damit zu den Kleineren der Branche. Die Chaosfahrt eines betrunkenen Lasterfahrers in Fürth am Dienstagabend lösen beim Chef des Familienunternehmens Angst, Sorge und Mitleid mit den Betroffenen aus. Er selbst legt großen Wert auf persönlichen Kontakt zu seinen Fahrern, versucht Probleme im Vorfeld zu erkennen.

Speditionen: Null Toleranz beim Thema Alkohol am Steuer

Christian Schad war selbst viele Jahre als Lkw-Fahrer unterwegs, er kennt die Umstände und den immer weiter steigenden Druck in der Branche. Das Feierabendbier könne er seinen Fahrern nach Schichtende nicht verbieten, klar sei aber: Bei Fahrtantritt gelte das Prinzip 0,0 Promille. Alkohol und das Lenken eines 40-Tonners passten einfach nicht zusammen. Sich mit Alkohol im Blut hinters Steuer eines Lastwagens zu setzen, sei für ihn indiskutabel.

Der Chef einer weiteren oberfränkischen Spedition sieht das genauso. In seinem Unternehmen würden beispielsweise Fahrerinnen und Fahrer stichprobenartig kontrolliert, erklärt der Unternehmer. Was die Angestellten am Wochenende und nach Feierabend machen, könne und wolle er nicht kontrollieren. Die klare Vorgabe auch hier: Bei Fahrtantritt gilt das Prinzip 0,0 Promille. Viele Fahrerinnen und Fahrer in den Speditionen seien zum Teil monatelang unterwegs, weit weg von ihren Familien. Dass dann auch Alkohol eine Rolle spiele, sei klar und schwarze Schafe gebe es sicherlich, wie in jeder Branche.

Spezialbrille simuliert Fahren unter Alkoholeinfluss

Wie stark sich Alkohol auf die Wahrnehmung auswirkt, erlebt Spediteur Christian Schad beispielhaft im Führerhaus eines Lastwagens. Eine spezielle Brille der Gebietsverkehrswacht Bad Staffelstein simuliert einen Alkoholpegel von 0,8 Promille Alkohol im Blut. Mit dieser Rauschbrille vor den Augen kann der erfahrene Fernfahrer gerade noch den Lkw starten und das Lenkrad greifen. Es sei allerdings unmöglich, den Vierzigtonner in diesem Zustand vom Hof zu fahren, so Schad.

"Es ist alles zeitverzögert, ich wüsste jetzt nicht, was links von mir passiert. Wahrscheinlich würde ich jetzt gleich den Torpfosten rechts mitnehmen, ohne dass ich die ersten fünf Meter gefahren bin." Christian Schad, Spediteur

Tägliche Verkehrskontrollen der Polizei

Etwa 20 Kilometer weiter nördlich von Bad Staffelstein auf einem Parkplatz an der A73 kontrolliert die Verkehrspolizei Coburg zusammen mit der Schwerlastgruppe der Polizei mehrere Lastwagen. Die Kontrollen finden täglich statt, berichtet Volker Fiedler, stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei. Neben der Überprüfung von Lenk- und Ruhezeiten, der Papiere und dem Zustand und der Verkehrstüchtigkeit der Laster kontrollieren die Beamten auch regelmäßig auf Alkohol.

Sechs Lkw-Alkoholfälle im Coburger Raum 2021

Eine Lastwagen-Kontrolle ist umfangreicher und zeitintensiver als die Kontrolle eines Autos, berichtet Volker Fiedler von der Coburger Verkehrspolizei. Während dieser Kontrollen bekomme man Auffälligkeiten, die im Zusammenhang mit Alkoholkonsum stehen, leichter mit. Im vergangenen Jahr haben die Coburger Verkehrspolizei und die Schwerlastgruppe zwei betrunkene Lkw-Fahrer mit mehr als 1,0 Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen, berichtet Volker Fiedler. Außerdem verhinderten die Beamten in vier Fällen Alkoholfahrten von Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern noch vor Fahrtantritt. Autofahrinnen und Autofahrer unter Alkoholeinfluss ziehe man häufiger aus dem Verkehr.

Großteil der Trunkenheitsfahrten entfallen auf Autofahrer

Dieser Punkt deckt sich mit den Daten der oberfränkischen Polizei. Auf BR-Anfrage heißt es, bei den allermeisten Fällen der in Oberfranken festgestellten Trunkenheitsfahrten handele es sich um Autofahrer. Lkw-Fahrer machten hingegen einen geringen Anteil aus. 2020 lag der Anteil aller aufgedeckten Alkoholfahrten durch Autofahrer bei etwa 75 Prozent, Lkw-Fahrer machten nicht ganz drei Prozent aller 1.300 ermittelten Trunkenheitsfahrten aus, so die oberfränkische Polizei.

Sorge: Chaosfahrt bringt Branche in Verruf

Ein kontrollierter Lastwagen-Fahrer an der A73 bezeichnet die Chaosfahrt eines betrunkenen Kollegen als "Katastrophe" für alle Fahrerinnen und Fahrer und für die gesamte Branche. Er selbst sei seit 30 Jahren als Fernfahrer unterwegs und trinke am Freitagabend ein Bierchen, unter der Woche aber keinen Tropfen Alkohol. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest auf dem Parkplatz bestätigt das. Auf dem Messgerät blinkt der Wert 0,00 auf.

Auch Spediteur Christian Schad aus Bad Staffelstein bangt um den Ruf der Branche. Das Image der Logistik- und Speditionsbranche sei bereits gesunken. Man solle alles versuchen, das wieder ins rechte Licht zu rücken. In der Gesellschaft müsse zudem ein Bewusstsein wachsen, dass das Transport-Gewerbe der Puls der Wirtschaft sei, so Spediteur Schad.